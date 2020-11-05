Резніков розповів, хто забезпечить порядок на Донбасі після виведення російських військ

В рамках нового плану щодо реалізації Мінських угод Україна розглядає кілька варіантів забезпечення охорони правопорядках після виведення іноземних військ і незаконних формувань з території окупованого Донбасу.

Про них в розповів в інтерв'ю "РБК-Україна" віцепрем'єр-міністр – міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков. За його словами, обговорюється створення спеціальних підрозділів охорони громадського порядку.

"Це будуть підрозділи Національної поліції з особливим статусом, можливо, як елемент департаменту СММ ОБСЄ", – зазначив Резніков.

На його думку до них повинні увійти громадяни України по обидва боки, які не брали участі в бойових діях.

"Це буде коректно. Має бути довіра у людей, це буде можливо, коли не буде страху. Знизити градус страху можна, якщо ми говоримо, що охороною громадського порядку займаються люди, які не брали участі в бойових діях ні в якому вигляді. Тоді це викликатиме більше довіри у всіх, в тому числі, у міжнародних партнерів", – додав міністр.

Він уточнив, що такий досвід проходила і Хорватія. Вона набрала поліцейських, які не брали участі у війні.

"Але моя особиста думка, що домінантою має бути поліцейська місія ОБСЄ із залученням Національної поліції, підрозділи якої будуть формуватися за особливим критерієм", – підкреслив Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна підготувала "План спільних кроків" для Тристоронньої контактної групи. Він передбачає повне припинення війни на Донбасі на початку 2021 року і демілітаризацію ОРДЛО.