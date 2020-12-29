Резніков розкрив стратегію Росії щодо війни на Донбасі

Росія у збройному конфлікті з Україною обрала стратегію вичікування, сподіваючись на зміну поведінки Заходу або ж дестабілізацію в нашій державі.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. На його думку, представники країни-агресора цілком усвідомлено постійно шукають привід відкласти переговори щодо майбутнього Донбасу.

"Вони точно, я це бачу, тягнуть час, вигадуючи будь-які причини, і затягуючи перемовини. Це очевидно. Блокуючи перемовини з липня цього року. Це точно акція з вичікування в пошуках настання якихось подій, можливо подій в Україні, а можливо – в західному світі", – переконаний урядовець.

За його словами, зміна влади в США – це факт, який вже відбувся, тепер залишилося лише дочекатися інавгурації новообраного президента Джо Байдена. Втім, росіяни все одно можуть сподіватися на зміну поведінки Вашингтону, а також Європейського союзу. Так само вони зацікавлені у сценарії кардинальних змін у проросійський бік в Україні.

"Розрахунок, що, умовно кажучи, буде дестабілізація в Україні, якісь проросійські політичні сили отримають чи не отримають якийсь контроль… Ну, от були місцеві вибори. Вони, можливо, розраховували, що у них буде якийсь переможний тренд. Але він не відбувся, я вважаю. Тому очікування очевидне. А от чи воно справдиться – малоймовірно", – зробив висновок Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, віцепрем'єр зізнався, що "план В" щодо долі Донбасу – це просто символічний вислів. Насправді мається на увазі готовність шукати нові варіанти для вирішення проблеми. Серед них – імовірність введення миротворців.