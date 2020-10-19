Резніков про повернення Донбасу: нам доведеться ковтати жаб

Українці і жителі окупованого Донбасу по відношенню один до одного відчувають страх і недовіру. В процесі реінтеграції це буде для влади одне з найскладніших завдань.

Про це розповів віце-прем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю виданню "Дзеркало тижня", опублікованому в понеділок, 19 жовтня.

"Дві ключові речі, що вже стоять у нас на порядку денному, це дві емоції, які сьогодні присутні і на окупованих територіях, і на підконтрольних – це страх і, як наслідок, недовіра. Населення України, яке проживає на окупованих територіях, боїться населення підконтрольної території. Але також бояться люди і тут: мовляв, у них там промиті мізки, навіщо вони нам потрібні? звідси взаємна недовіра.

Позбутися її – найскладніше завдання, над яким доведеться працювати і ковтати тих самих "жаб", – розповів Резніков, зазначивши, що для вирішення цієї проблеми буде необхідний посередник.

Він пояснив, що фразу про необхідність "ковтати жаб" вжив хорватський академік Івіца Костович, коли у свій час давав пораду президенту Франьо Туджману щодо війни в країні.

"Ти повинен бути готовий ковтати жаб в інтересах Хорватії". Згодом ми чули цю фразу від багатьох учасників тих подій. І це можна порівняти з нашими проявами: у нас теж багато, що роблять представники влади, націлене на наближення миру і реінтеграцію, називається "зрадою", викликає недовіру. Так ось, кожен, хто бере на себе рішення займатися цими питаннями, повинен бути готовий ковтати жаб", – впевнений Резніков.

Як писав OBOZREVATEL, віце-прем'єр – міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що влада хоче створити "економічне диво" на підконтрольних територіях Донбасу.