Резніков – про Донбас: це хвора територія, але вона ніколи не стане російською

Віцепрем'єр-міністр України Олексій Резніков висловив думку, що тимчасово окупований Донбас ніколи не стане російським.

У програмі "Рандеву з Яніною Соколовою" він сказав, що РФ іще потрібно знайти, як його "позбутися" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За словами Резнікова, український Донбас не стане російським ні ментально, ні економічно.

"Нам головне не взяти його назад, як пухлину, з якою ми не знаємо, що робити. Але ми розуміємо, що у нас є два варіанти. Це хворі території, ментально зокрема. Є варіант резекції повної, ампутації, або лікувати. Я за терапію і повне відновлення нашого організму", – зазначив Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Олексій Резніков заявив, що низка окупованих районів Донбасу перебуває на межі екологічної катастрофи через радіаційне забруднення.