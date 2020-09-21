Резніков про амністію на Донбасі: зрадникам і вбивцям краще тікати

Віцепрем'єр-міністр, міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації ТКГ Олексій Резніков уважає, що українцям не треба боятися амністії на Донбасі.

Як заявив він в ефірі телеканалу "Україна 24", амністія не чекає на зрадників і вбивць (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Хто скоїв військові злочини, геноцид проти людства – їм краще справді тікати, тому що вони понесуть покарання повністю, не тільки відповідно до українських законів, а й до всіх міжнародних конвенцій", – зазначив Резніков.

Тому, за його словами, не треба боятися слова "амністія", довкола якого багато риторики і переживань.

"Амністія має бути, амністія постійно застосовується, ми вивчаємо 260 конфліктів на планеті Земля, які відбувалися. І щоразу амністію офіційний уряд потім застосовує. Але, звісно, вона не стосується воєнних злочинців, мародерів, психопатів тощо", – наголосив віцепрем'єр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному зі своїх інтерв'ю заступник глави української делегації в ТКГ Вітольд Фокін висловився про можливий компроміс із РФ, в межах якого Україна погодилася б на загальну амністію на Донбасі, а Росія зняла б вимогу про внесення особливого статусу в Конституцію.

За його словами, на Донбасі необхідна загальна амністія, інакше на мир можна не розраховувати навіть у віддаленій перспективі.