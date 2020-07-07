Резніков пояснив, чому Україна не ухвалюватиме "особливий статус" окупованого Донбасу

Під час переговорів представників країн "нормандського" формату 3 липня в Берліні жодних ультиматумів щодо питання "особливого статусу" не звучало.

Про це віцепрем'єр-міністр України, перший заступник голови делегації держави в ТКГ Олексій Резніков заявив в ефірі "Свободи Слова" на ICTV. Він підкреслив, що на переговорах Україна наполягла на позиції неможливості "особливого статусу" для незаконних "Л/ДНР".

"Я свідок, що жодних ультиматумів протягом 11 годин я особисто не почув і не побачив. Ультиматумів не було", – сказав Резніков.

"Обговорення та питання, а як ви плануєте виконувати пункт 11 Комплексу заходів із виконання Мінських угод, у якому йдеться про правові аспекти врегулювання конфлікту, де йдеться про прийняття низки законодавчих актів, які Україна взяла на себе зобов'язання в 2014 році прийняти, ми їм вчергове розповіли, що жодного "особливого статусу" в Конституції України бути не може", – додав він.

Резніков зазначив, що потрібно уважно прочитати пункт 11-й пункт, де "чітко сказано про децентралізацію, в тому числі, адаптацію та прийняття змін до Конституції України, а також, через кому, про прийняття окремого законодавства про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей".

"Що сьогодні скорочено, як правило, називають "особливий статус". І їм щоразу повторюють, що це два різних нормативно-правових акти", – підкреслив віцепрем'єр-міністр.

Він пояснив, що в Мінському процесі може обговорюватися тільки проєкт закону про внесення змін до Конституції про децентралізацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олексій Резніков також заявив, що на "нормандській" зустрічі відбулося певне "зближення позицій", але делегація РФ усе ж відмовилася ставити підпис під виробленими формулюваннями.