Резніков пояснив, чому Росія намагається відродити СРСР

Вікторія Довгань Політика 08:49, 29.12.2020 Оновлено: 08:49, 29.12.2020

Головною метою Росії є не тільки знищення України як незалежної держави, а й створення певного аналогу радянської "імперії" задля контролю сусідніх країн.

Таку думку в інтерв'ю ТСН озвучив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він вважає, що це необхідно керівництву країни-агресора, аби не втратити абсолютну владу та цілісність Російської Федерації.

"Мені здається, що геополітична мета Росії – це відновлення свого впливу. Тобто, це така панімперська політика, яка завжди була в імперській Росії, потім у СРСР, і у РФ як спадкоємиці. Вона хоче залишати вплив, це в її інтересах, щоб зберегти себе у своїх кордонах. Тому треба мати вплив на Україну, Білорусь, Молдову, країни Кавказу, країни Балтії. Це такий пояс їхньої безпеки", – пояснив міністр.

Резніков додав, що розрахунок Кремля простий: якщо він втратить вплив у перерахованих державах, то програє Заходу. Крім того, успішний досвід демократичних змін деінде згодом може вилитися у повалення влади в самій Росії.

"А це точно не влаштовує російську панівну верхівку. Навіть білоруський кейс для них сьогодні дуже складний. Можливо, перевибори у Білорусі й були б цікавими, але це б означало, що перевибори – це наслідок вуличних протестів людей, які за демократію і вільні вибори. А демонстрацію цього на території РФ точно не можна допустити", – наголосив урядовець.

Підсумовуючи, він додав, що з України в РФ також прагнуть виліпити негативний образ, намагаючись переконати населення в тому, що будь-які майдани завжди призводять до розвалу та розколу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • також Резніков заявив, що Росія обрала стратегію вичікування у ситуації з війною на Донбасі. Окупанти сподіваються на зміну ставлення до них з боку Заходу та на дестабілізацію в Україні.

  • Також він зізнався, що влада не має чіткого "плану В" для вирішення питання військового конфлікту на сході України, але постійно готова його шукати.

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