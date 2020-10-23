Резніков пояснив, чому не вистачає води в Криму, і назвав претензії окупантів "нікчемними"

Претензії Росії до України щодо водопостачання окупованого нею Криму є "нікчемними".

Про це заявив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територія Олексій Резніков на Спеціальному київському безпековому форумі 23 жовтня, передає "Інтерфакс-Україна". Він пояснив, що обсяги споживання води на півострові збільшилися через його мілітаризацію та завезення додаткового населення з Росії.

Віцепрем'єр нагадав, що відповідальність за гуманітарні потреби несе держава-окупант.

"Тому питання і розповіді з боку РФ про те, що щось там не розв'язується і це має розв'язувати українська сторона, є нікчемними. Нині вони несуть відповідальність за забезпечення будь-якої гуманітарної потреби, зокрема водопостачання", – зазначив Рєзніков.

Він додав, що Україна не поставлятиме воду до Криму до його повної деокупації.

"Жодного водопостачання до Криму з боку України до повної деокупації не буде. Жодних переговорів на цю тему ми не ведемо ані офіційно, ані неофіційно, ніяк", – наголосив міністр.

Раніше російська влада заявила, що ситуація з водопостачанням у Криму не поліпшиться до кінця року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Путін злякався, що нестача води вдарить по туризму та інвестиціях на півострові.