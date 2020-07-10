Резніков пояснив, чому Мінські угоди не працюють

Україна наполягає на перегляді Мінських угод, оскільки ряд їх пунктів не відповідають сьогоднішнім реаліям.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, рішення про майбутнє "Мінська" можуть прийняти тільки лідери "нормандської четвірки".

Віце-прем'єр нагадав, що угоди були підписані в лютому 2015 року, тому в документі позначені вже неактуальні дати виконання домовленостей, лінія розмежування, і порядок проведення виборів в ОРДЛО до відновлення контролю України над своїм кордоном.

"Є маса речей, які сьогодні вже не працюють, і тому сторони в Мінську не можуть домовитися апріорі. У тому числі про це говорять і наші європейські партнери, починаючи з фрази канцлера Німеччини фрау Меркель про те, що Мінськ не висічений на камені. Нічого нового я не сказав", – уточнив політик.

Також Резніков зазначив, що рішення про укладення Мінських угод було прийнято на рівні Нормандського формату, відповідно тільки в цих консультаціях мають прийматися будь-які інші рішення, пов'язані з Мінськом.

"ТКГ – це технічний і логістичний центр, завдання якого контактувати з виникаючих питань, але всі рішення повинні і можуть прийматися тільки лідерами Нормандського формату", – підкреслив міністр.

Він зазначив, що "нормандська зустріч" може пройти і в заочному форматі, якщо на це погодяться лідери країн-учасниць, а консультації реалістично провести у вересні після виконання зобов'язань саміту в Парижі. Але тільки "за наявності взаємної волі всіх учасників в цьому процесі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, голові адміністрації президента РФ Дмитру Козаку здалося, що Україна вийшла з Мінських угод після слів Олексія Резнікова про неактуальність деяких їх положень.