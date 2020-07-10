Резніков пояснив, чому Мінські угоди не працюють
Олексій Резніков пояснив, чому Мінські угоди втратили актуальність. president.gov.ua
Україна наполягає на перегляді Мінських угод, оскільки ряд їх пунктів не відповідають сьогоднішнім реаліям.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. За його словами, рішення про майбутнє "Мінська" можуть прийняти тільки лідери "нормандської четвірки".
Віце-прем'єр нагадав, що угоди були підписані в лютому 2015 року, тому в документі позначені вже неактуальні дати виконання домовленостей, лінія розмежування, і порядок проведення виборів в ОРДЛО до відновлення контролю України над своїм кордоном.
"Є маса речей, які сьогодні вже не працюють, і тому сторони в Мінську не можуть домовитися апріорі. У тому числі про це говорять і наші європейські партнери, починаючи з фрази канцлера Німеччини фрау Меркель про те, що Мінськ не висічений на камені. Нічого нового я не сказав", – уточнив політик.
Також Резніков зазначив, що рішення про укладення Мінських угод було прийнято на рівні Нормандського формату, відповідно тільки в цих консультаціях мають прийматися будь-які інші рішення, пов'язані з Мінськом.
"ТКГ – це технічний і логістичний центр, завдання якого контактувати з виникаючих питань, але всі рішення повинні і можуть прийматися тільки лідерами Нормандського формату", – підкреслив міністр.
Він зазначив, що "нормандська зустріч" може пройти і в заочному форматі, якщо на це погодяться лідери країн-учасниць, а консультації реалістично провести у вересні після виконання зобов'язань саміту в Парижі. Але тільки "за наявності взаємної волі всіх учасників в цьому процесі".
Як повідомляв OBOZREVATEL, голові адміністрації президента РФ Дмитру Козаку здалося, що Україна вийшла з Мінських угод після слів Олексія Резнікова про неактуальність деяких їх положень.