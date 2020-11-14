Резніков пообіцяв Криму покращені КПВВ

Замість розробки стратегії якнайшвидшого повернення тимчасово окупованого Росією Криму, Україна дбатиме про покращення КПВВ на адмінкордоні з півостровом.

Такими планами поділився віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков у влозі, записаному спільно з президентом Володимиром Зеленським. Ролик був оприлюднений на офіційному YouTube-каналі Офісу президента (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Ми не забуваємо про Крим. Цього року ми модернізуємо в тому числі й КПВВ на Чонгарі. Там буде так само сервісна зона, на адміністративній межі з Кримом. А наступного року всі КПВВ будуть облаштовані такими сервісними центрами. Всі, які існують. Сьогодні їх є 10", – сказав Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Резніков висловив думку, що Україні буде легше повернути окупований Російською Федерацією Крим, ніж Донбас. Це нібито пояснюється тим, що там не було військових дій та пролито менше крові.