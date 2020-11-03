Резніков після слів про "пухлину" не має права займатися питаннями Донбасу, – Новинський
Заява представника України в Тристоронньої контактній групі в Мінську Олексія Резнікова про те, що Донбас є "раковою пухлиною" на тілі України, свідчить про посилення "партії війни", яка намагається продовжити лінію ескалації конфлікту на сході країни.
Так прокоментував слова представника України в ТКГ народний депутат Вадим Новинський, повідомляє "Телеграф". Він вважає, що Резніков більше не має морального права вирішувати державні питання реінтеграції Донбасу і повинен як скласти свої повноваження в Тристоронньої контактній групі, так і подати у відставку з займаних посад в уряді.
"Примітно, що подібні заяви робляться тоді, як самопроголошені республіки надають на розгляд української сторони свою дорожню карту щодо врегулювання конфлікту, і цей проєкт має безліч позитивних і прийнятних моментів", – зазначив нардеп.
"Принаймні, цей документ можна розглядати як суттєвий прогрес у переговорах. Своє слово мала сказати українська сторона. Якщо заява Резнікова є відповіддю України, то в очах світової спільноти тепер саме українська сторона демонструє свою нездатність домовлятися", – додав Резніков.
Він зазначив, що президент Володимир Зеленський неодноразово заявляв про своє бажання досягти миру в Україні, а заяви Рєзнікова – людини, яка уповноважена шукати формулу миру і вести переговори від імені України – звучать як виклик і як відмова від колишньої політики.
"Упевнений, що Україна продемонструє бажання досягти компромісу у братовбивчій війні на Донбасі і запропонує свій варіант "дорожньої карти" – для того, щоб подальша дискусія в рамках ТКГ велася більш результативно", – підсумував Новинський.
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раніше Резніков заявив про те, що тимчасово окупований Донбас ніколи не стане російським – ні ментально, ні економічно. "Нам головне не взяти його назад, як пухлину, з якою ми не знаємо, що робити. Але ми розуміємо, що у нас є два варіанти. Це хворі території, ментально зокрема. Є варіант резекції повної, ампутації, або лікувати. Я за терапію і повне відновлення нашого організму", – зазначив він.
Спікер і радник глави української делегації в ТКГ Олексій Арестович назвав такі слова Рєзнікова його особистою позицією як "приватної особи".