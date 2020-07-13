Резніков після переполоху в Кремлі сказав, як хочуть змінити "Мінськ"

Тимур Григоренко Політика 11:44, 13.07.2020

У Кабінеті міністрів України повідомили, що Мінські угоди потребують модернізації, адже вони вже застаріли.

Про це розповів віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає "Україна 24".

"Що б не було прийнято, хоч би які рішення стосувалися перегляду Мінських угод, їх модернізації, я переконаний як юрист, вони давно застаріли, вони не працюють в багатьох пунктах, починаючи від дат, які там вказані – треба переписувати цей текст", – сказав чиновник.

При цьому Резніков зазначив, що "Мінськ" повинен зберегтися як логістичний центр.

"Ми все одно маємо залишатися прихильниками того, щоб "Мінськ" існував, тому що є багато питань, які в першу чергу стосуються гуманітарних задач, гуманітарних цінностей - це життя людей, це їх комфорт, це перетин КПВВ, водозабезпечення, взаємне звільнення утримуваних осіб тощо. Тому як би не розвивалися події, "Мінськ" в цій частині, принаймні у двох робочих групах мав би залишитись, і ми маємо все одно підтримати діалог", – додав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак сказав, що заява влади України про перегляд Мінських угод може означати вихід Києва з мінського і нормандського форматів.

Пізніше прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва поки не розуміє, чи збирається Україна виходити з Мінських угод.

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