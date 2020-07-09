Резніков назвав умови для позачергових виборів в ОРДЛО

Перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков заявив, що місцеві вибори в тимчасово окупованих районах Донецької і Луганської областей будуть позачерговими.

У коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" він пояснив, що проводитимуться вибори за спеціальним законом і це залежатиме не від призначення Верховною Радою, а від вирішення питань з безпекою.

Зокрема, за словами Рєзнікова, йдеться про виведення військ, повернення Україні контролю над кордоном та забезпечення критеріїв проведення виборів.

"Якщо уважно прочитати текст Комплексу заходів з виконання Мінських угод, то там сказано, що в якості політичного врегулювання пройдуть вибори в окремих районах Донецької і Луганської областей, і вони будуть регулюватися окремим ухваленим законом. Йде прив'язка закону про вибори до закону про особливості місцевого самоврядування (в ОРДЛО). Якщо ми повернемося до закону, який ще іноді називають законом про "особливий статус", ухваленому минулою каденцією Верховної Ради і продовженим до 31 грудня нинішнім скликанням, то в ньому, в тому числі, є посилання на необхідність ухвалення закону про особливості виборів там", – зазначив віцепрем'єр.

Він підкреслив, що в разі проведення чергових виборів на виборчу кампанію відводиться 90 днів. А на позачергових виборах, а саме про них йтиметься, оскільки чергові місцеві вибори були в 2015 році, але вони не відбулися на території ОРДЛО, кампанія триває 60 днів.

"Тобто коли буде ухвалений Верховною Радою закон про позачергові вибори в ОРДЛО, це буде спеціальний закон", – зазначив Рєзніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що він не бачить можливості виконати всі умови для проведення виборів в ОРДЛО.