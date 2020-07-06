Резніков назвав миротворців найімовірнішим сценарієм припинення війни на Донбасі

Перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков вважає, що введення миротворців на Донбасі може бути єдиним можливим варіантом, на який може погодитися "та сторона".

Віце-прем'єр-міністр в ефірі "Свободи слова" на ICTV 6 липня заявив, що Україна вивчає це питання.

"Але в кожних переговорах є свій момент. Цей момент ще, на жаль, не настав", – сказав Резніков.

Він підкреслив, що у ОБСЄ також є можливість ввести миротворців, але вони цього ніколи не робили.

"Миротворці – це один з можливих варіантів, ми його теж обговорюємо. Більш того, ми пішли далі і вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандата ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті цього не робилося. Формально-юридично це можливо", – сказав Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МЗС України розповіли про план Б для врегулювання ситуації з Донбасу. Він передбачає введення миротворчої місії.