МоваЯзык

Топтеми:

Резніков назвав миротворців найімовірнішим сценарієм припинення війни на Донбасі

Юрій Сергієнко
Політика
1,4 т.
Резніков заявив, що Україна вивчає питання введення миротворців

Резніков заявив, що Україна вивчає питання введення миротворців.

Перший заступник глави української делегації в ТКГ Олексій Резніков вважає, що введення миротворців на Донбасі може бути єдиним можливим варіантом, на який може погодитися "та сторона".

Віце-прем'єр-міністр в ефірі "Свободи слова" на ICTV 6 липня заявив, що Україна вивчає це питання.

"Але в кожних переговорах є свій момент. Цей момент ще, на жаль, не настав", – сказав Резніков.

Він підкреслив, що у ОБСЄ також є можливість ввести миротворців, але вони цього ніколи не робили.

"Миротворці – це один з можливих варіантів, ми його теж обговорюємо. Більш того, ми пішли далі і вивчаємо поки що безпрецедентну можливість мандата ОБСЄ. Виявляється, і вони мають право вводити своїх миротворців, але ніколи в житті цього не робилося. Формально-юридично це можливо", – сказав Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в МЗС України розповіли про план Б для врегулювання ситуації з Донбасу. Він передбачає введення миротворчої місії.

УкраїнаВійна на ДонбасіОлексій Резніков
Поділитися в Facebook
  2. Політика