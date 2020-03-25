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25 березня • оновлено в 13:02
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Режим НС і порятунок економіки: озвучено порядок денний позачергового засідання Ради

1.4т
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Верховна Рада України на позачерговому засіданні 26 березня розгляне можливість запровадження надзвичайного стану в Україні, а також законопроекти, спрямовані на порятунок економіки в період карантину.

Про це розповів в ефірі ObozTV народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Качура. За його словами, такі резонансні закони, як земельна реформа, в четвер розглядатися не будуть.

Качура розповів, що перед засіданням фракція "Слуга народу" обговорить порядок денний з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, "буде логічно", щоб нардепи прийшли на зустріч у захисних масках і в окулярах.

"Я буду наполягати на своєму законопроекті, який передбачає кримінальну та адміністративну відповідальність за спекуляцію - маски, товари першої необхідності, хліб, молоко, медикаменти... Якщо великі олігархічні мережі не розуміють, будемо вводити для них адміністративну і кримінальну відповідальність", - підкреслив Качура.

За його словами, у фракції є також низка економічних законопроектів, зокрема, законопроект нардепа Данила Гетьманцева, який передбачає звільнення від сплати оренди для підприємців під час карантинних заходів.

Депутат запевнив, що "ринок землі ми голосувати не будемо на позачерговому засіданні". Також, за його словами, на порядку денному не буде "антіприватівського" закону.

Качура зазначив, що комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку напрацював багато економічних питань, щоб підтримати підприємців: "Через місяць-другий вони просто збанкрутують, якщо ми нічого не зробимо в сенсі підтримки з боку держави".

"Ну і звичайно найменш соціально захищені люди мають зараз отримати підтримку з оплати комунальних послуг... Ми повинні приймати законопроекти, щоб допомогти людям вижити зараз", - додав він.

Нардеп також заявив, що є прихильником введення в Україні на деякий час надзвичайного стану. Однак, за його словами, таку ідею навряд чи підтримає більшість народних депутатів від різних фракцій, тому що це дуже важко для української економіки.

Режим НС і порятунок економіки: порядок денний позачергового засідання Ради

5.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир Зеленський Олександр Качура
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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