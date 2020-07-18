"Революція" Саакашвілі з судами в Україні порушить Конституцію, – Данішевська

Глава Верховного суду Валентина Данішевська заявила, що концепція реформування судової системи в Україні, запропонована головою виконкому Національної ради реформ Міхеїлом Саакашвілі, може порушити Конституцію.

В інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна, вона вказала на неконституційність ініціативи включення до Верховного суду суддів-іноземців. На думку Данішевської, результати роботи такого судді "будуть залежати від того, під захистом якої держави він буде перебувати".

"Конституція вимагає, щоб суддя був громадянином України, щоб він володів державною мовою. Так, власне, я і не знаю прикладів у світі, щоб ця практика сприяла якомусь прориву", – зазначила вона.

За словами глави ВС, запропонована реформа за фактом включає в себе тільки гасла про радикальні революційні зміни, але нічого конкретного, на її думку, там немає.

"Кажуть про створення ідеальної системи, яка буде ідеально працювати. І йде боротьба за те, хто буде призначати цих ідеальних суддів. Що стосується судової системи в Грузії. Ми завжди радіємо успіхам своїх колег в інших країнах. Однак, здається, що від вироку грузинських судів щодо пана Саакашвілі сам пан Саакашвілі не був в захваті", – сказала вона.

Глава Верховного суду заявила, що будь-який діалог Нацради з суддівським корпусом відсутній: "Навіть жодних спроб комунікацій не було. Якщо будуть ідеї, пропозиції розгляду тих чи інших проблемних питань – відразу відгукнемося, тому що ми перші, хто зацікавлений в покращенні правосуддя", – наголосила Данішевська.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Виконавчої ради реформ Міхеїл Саакашвілі запропонував "скасувати" або реформувати Конституційний суд України, зробивши його окремою палатою іншого.