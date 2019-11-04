"Ревізор" із Держдуми!" Геращенко розгромила візит депутата РФ на Донбас

Народний депутат України від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко має намір подати запит до СБУ у зв'язку із візитом у Золоте Луганської області депутата нелегітимної Держдуми Росії Олексія Журавльова.

На своїй сторінці у Facebook українська парламентарка зазначила, що приїзд лідера шовіністичної партії "Родина" в селище, від якого були відведені війська, є грубою провокацією і вимагає жорсткої реакції не тільки СБУ, але і Міністерства закордонних справ і моніторингової місії ОБСЄ.

Ірина Геращенко

"Це шокуюче. Після так званого розведення то в Станицю Луганську вільно заходять ватажки бойовиків і кошмарять на камери представників місцевої влади, то тепер у Золоте, порушуючи український кордон, незаконно, не через встановлені прикордонні пункти перетину, а через окуповані РФ території, приїздить "ревізор" із Держдуми. Він ще не повісив триколор у Золотому? Бо на мосту у Станиці такі ганчірки бовтаються", – обурюється Геращенко.

Її розсердив той факт, що російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють по вчорашніх позиціях української армії, а СММ ОБСЄ і український МЗС при цьому мовчать.

"Ми для того розводили війська, щоб там тепер, не ховаючись, лазили росіяни? Ми, українські політики, саме політики, а не нові обличчя без імен і прізвищ – усі у санкційному списку Москви. У цей час мордорці, які голосували за анексію Криму і введення військ на Донбас, вже вільно розгулюють Україною. Там, де наші "голуби миру" планують проводити "чесні вибори за українськими законами", – обурено підсумувала нардепка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов прибув до населеного пункту Золоте на Луганщині, де відбулося розведення сил ЗСУ та "ЛНР". Він оглянув місця, де дислокувалися українські війська, і заявив, що Україна нібито ніколи не поверне Донецьк і Луганськ. Цей інцидент дуже розлютив українців.

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