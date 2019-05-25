"Ретроград і гальмо прогресу?" Зеленський потрапив у скандал через фото нардепів

Президент України Володимир Зеленський потрапив у незручну ситуацію через свій виступ на IT-конференції iForum 2019 Києві.

Так, він продемонстрував фото з нардепами, які нібито "застрягли у минулому". У той же час на знімку залишився непоміченим народний обранець із фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин, який активно просуває інноваційні розробки в Україні.

"Ляп" команди Зеленського помітив його колега – нардеп – Олександр Черненко. "У виступі президент продемонстрував на великому екрані слайд, який повинен був показати зачарованій публіці, що головним гальмом прогресу в Україні є депутати, в тому числі і політики в цілому. На слайді було зображено кілька депутатів з сумними, а скоріше – зосередженими обличчями... На цьому фото також мій колега і товариш – найбільш "зелений" депутат цього парламенту ", – підкреслив він на своїй сторінці в Facebook.

Олексій Рябчин (перший зліва) Скріншот із відео

Нардеп пояснив, що Рябчин "давно і послідовно лобіює все, що пов'язане з "зеленою енергетикою", електрокарами та іншими прогресивними речами, які сьогодні в тренді по всьому світу".

Олексій Рябчин Facebook Олексія Рябчин

"Отже, ще раз: молодий депутат, із західною освітою, який розробив і лобіював десятки законопроектів, які впроваджують в Україні передові екологічні технології – ретроград і гальмо прогресу", – обурився Черненко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 травня Зеленський виступив на конференції iForum, де розповів про нововведення, які планує впроваджувати у країні. Наприклад, він хоче відмовитися від рамок-металодетекторів на масових заходах і готовий замінити їх на альтернативу, яку йому запропонують. До присутніх на заході він звертався у властивій йому жартівливій манері і без офіціозу. Примітно, що говорив Зеленський російською мовою.

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