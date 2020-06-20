Репресії проти Порошенка знищать міжнародний авторитет України, – UCCA

Український конгресовий комітет Америки (UCCA) глибоко стурбований останніми ознаками вибіркового правосуддя в Україні і змушений засудити спроби української влади вести політично вмотивовані справи проти колишніх урядовців та лідерів громадянського суспільства України. У найбільшому представницькому органі українців, що живуть у США, констатували виражене бажання чинної української влади заарештувати колишнього президента Петра Порошенка перед політичним судовим процесом. Відповідна заява була оприлюднена на сайті організації.

"У липні 2019 року UCCA спільно з послами G7 Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії та США нагадував президенту Зеленському, що закони про люстрацію, які набрали чинності після Революції Гідності, були обумовлені історичністю вимірів серйозних злочинів та нехтування своїми обов’язками президентом Януковичем", – нагадали в UCCA.

У Конгресі переконані: порівнювати люстрацію часів Януковича з тим, що відбувається в Україні зараз, не можна.

"На відміну від тієї епохи беззаконня, керівники держави та громадські лідери, яким сьогодні загрожують політичні призначенці президента Зеленського, забезпечували історичне відродження національної системи оборони України і змінили на краще економіку, яка скорочувалася після вторгнення Росії", – підкреслили в організації.

Люстрація 2014 року допомогла Україні встояти перед російською загрозою, переконані в UCCA.

"Замість того, щоб залишити країну вразливою до подальшого вторгнення з боку Росії, колишнім лідерам України вдалося переконати США забезпечити Україну летальною оборонною зброєю та відновити як Збройні сили України, так і власне виробництво озброєння. Якщо люстрація уряду Януковича була однією з вимог демонстрантів Євромайдану у 2013-14 роках, то сьогоднішній Україні потрібно зосередитись на русі країни вперед та на боротьбі з ворогом біля воріт, а не розривати країну політичною боротьбою чи роздмухуванням особистих образ", – підкреслюють автори заяви.

UCCA нагадали лідерам України, що вибіркове, політично мотивоване правосуддя може завдати непоправної шкоди іміджу України перед міжнародною спільнотою. Замість того, щоб знищувати авторитет України серед своїх глобальних партнерів, керівництву України слід утримуватися від будь-яких спроб політизувати верховенство закону.