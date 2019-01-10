"Рекордна кількість зброї": Полторак заявив про гучні успіхи ЗСУ

Збройні сили України отримали рекордну кількість озброєння за період дії воєнного стану, який тривав місяць.

Про це розповів глава Міністерства оборони Степан Полторак в інтерв'ю "Урядовий кур'єр", зазначивши, що відомство одразу створило центр координації та взаємодії органів державної влади з військовим командуванням.

"Ми отримали заявки на потреби із доукомплектування, постачання майна і ресурсів, пропрацювали нормативну базу, невідкладні пропозиції, подаючи їх Верховній Раді й уряду. За цей місяць вдалося поставити у війська рекордну кількість нового озброєння — приблизно 300 одиниць", — підкреслив він.

За словами Полторака, була проведена величезна робота в контексті тренувань органів військового управління із десятками тисяч резервістів, бригад територіальної оборони.

"Антикор"

"Проведене кризове планування, за результатами якого розроблені відповідні документи застосування Збройних сил, інших складових сектору оборони. Уточнений мобілізаційний план ЗСУ, визначені органи військового управління, які отримали статус військового командування", — додав міністр.

Він також уточнив, що на окремих напрямках були передислоковані угруповання військ для швидкого реагування на загрози, введені додаткові сили і засоби ППО.

"Цей час показав позитивні приклади та результати і розкрив окремі проблеми. Це добре, тому що над їхнім вирішенням уже працюємо. Варто нагадати, що такі масштабні заходи були вперше в історії України", — завершив Полторак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко доповів про готовність української армії дати відсіч у разі військової ескалації.

Представниця України в Тристоронній контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко зазначила плюси воєнного стану, назвавши його "маркером готовності дати відсіч".

У той же час президент Петро Порошенко підкреслив, що за місяць дії воєнного стану країна зробила багато для зміцнення обороноздатності, в тому числі на міжнародній арені. Однак він також озвучив дві головні невдачі.