Рейтинг украинского президента Владимира Зелинского упал ниже 30 процентов

Только 29 процентов избирателей, которые определились с собственным выбором, готовы проголосовать за действующего главу государства. Зеленский остается лидером симпатий украинских избирателей только потому, что в социологических опросах он по-прежнему конкурирует с бывшими участниками выборов президента. Но стоит появится какой-нибудь новой фигуре – а в украинских условиях такие игроки обязательно появляются ближе к выборам главы государства – как Зеленский незамедлительно превратится в аутсайдера избирательной кампании, будет значительно уступать даже тем, кого он опережает сегодня. Потому что собственного рейтинга у Владимира Зеленского не было, нет и никогда уже не будет. Его рейтинг – это рейтинг народных ожиданий. Эти ожидания Зеленский не мог оправдать, даже если бы вдруг захотел - столь противоречивыми они были, пишет Виталий Портников для espreso.tv.

Падение рейтинга президента вполне закономерно. За время, которое прошло с дня после выборов главы государства, от Зеленского естественным образом отвернулась патриотически настроенная часть его электорат, которая просто не хотела видеть того как её избранник далёк от идеалов и достижений Майдана. Ну а после того как Зеленский стал президентом, после того как в его окружении, в депутатской фракции "Слуг народа" появились бывшие соратники Януковича и люди с откровенно антиукраинскими взглядами, не заметить происходящего было уже очень трудно. От Зеленского отвернулась и большая часть пророссийского электората, которая рассчитывала, что новый президент сдаст страну Владимиру Путину. Популистская часть электората так и не дождалась социальных преференций – и ситуация стала ухудшаться с каждым днём, а тут ещё некомпетентность правительства, а тут ещё пандемия коронавируса. В результате с Владимиром Зеленским осталась секта верующих, которые ещё на что-то надеются. Но и количество сектантов будет уменьшаться по мере неизбежного ухудшения экономической ситуации в стране.

Можно было бы, конечно, написать текст о крахе популизма, о том что прививка, необходимая для излечения украинского общества от иллюзий, начинает действовать. А эта прививка для нас не менее важна, чем прививка от коронавируса. Но радоваться нечему, власть теряет авторитет и популярность на фоне серьезнейших испытаний для государства и общества. Россия продолжает усилия по дестабилизации нашей страны. С каждым днём увеличивается количество инфицированных коронавирусом, а это серьезное испытание для нашей системы здравоохранения. Мы на пороге экономического кризиса, если не краха.В этой ситуации необходимо будет принимать целый ряд непопулярных решений. И поэтому нам необходима власть, которая будет пользоваться доверием общества, президент, которого будут уважать.

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