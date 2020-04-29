Рейтинг Зеленського зростає: соціолог пояснив феномен

За рік президентства електоральний рейтинг Володимира Зеленського збільшився.

"Зараз за нього проголосувало б приблизно на 10% більше, ніж в першому турі президентських виборів", – сказав в бліц-інтерв'ю ObozTV директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто.

Як пояснив соціолог, електоральний рейтинг є відносною оцінкою і безпосередньо залежить від того, хто ще представлений в списку, який пропонується респондентам.

"В електоральному рейтингу потрібно вибрати одну людину з інших людей, які є в списку. Тому тут залежить від списку, від того, хто буде балотуватися. Наприклад, якби у виборчих списках був Вакарчук, то була б одна картина, якби не було – інша", – зауважив він.

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"Якщо ми беремо електоральний рейтинг Зеленського, то він не тільки не зменшився, він збільшився. Тому що, незважаючи на падіння його підтримки, ставлення до решти теж погіршилося. І він виглядає відносно краще в тому списку", – розповів Паніотто.

У той же час він повідомив про те, що абсолютні показники, такі як ставлення, довіра і підтримка, у Володимира Зеленського падають. "Було 74%, а останній наш вимір показав, що 44% позитивно ставляться до Зеленського", – розповів соціолог.

Як писав OBOZREVATEL, згідно з даними телефонних опитувань КМІС, на початку квітня позитивно до Зеленського ставилися 44% респондентів, тоді як в березні – 46%. При цьому зросла кількість незадоволених президентом українців: 25% проти 21% в березні.

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