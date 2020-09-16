Рейтинг Зеленського вперше впав нижче від 30% – соцопитування

З квітня 2020 року рейтинг президента України Володимира Зеленського впав із понад 40% до нижче від 30% у вересні, однак це не завадило йому залишитися лідером президентського рейтингу.

Про це свідчать дані соціологічного опитування групи "Рейтинг".

Так, якби на початку вересня відбулися вибори президента, Зеленський став би переможцем першого туру, однак набрав би лише 29,2% голосів (серед тих, хто братиме участь у виборах і визначився зі своїм кандидатом).

До п'ятірки лідерів президентського рейтингу також потрапили Юрій Бойко (15,5%), Петро Порошенко (14%), Юлія Тимошенко (9,3%) і Ігор Смешко (6,4%).

Рейтинг кандидатів. ratinggroup.ua

Зауважимо, що згідно з результатами опитування рейтинг Зеленського падає вже п'ятий місяць поспіль.

Опитування було проведено 3-6 вересня. У ньому взяли участь 2000 респондентів. Інтерв'ю проводилися методом face-to-face.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, більшість громадян України не вважають, що коронавірусна інфекція COVID-19 є загрозою для них. Згідно з опитуванням, проведеного групою "Рейтинг", 34% українців не сприймають її як особисту загрозу взагалі і 24% вважають, що це, найімовірніше, не загроза.