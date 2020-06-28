Рейтинг Зеленського впав до історичного мінімуму: результати опитування сховали

Якби вибори президента України відбулися в червні 2020 року, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 25,3% українців.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова, які опинилися в розпорядженні OBOZREVATEL, але з невідомих нам причин не опубліковані на сайті центру (щоб подивитися таблиці, доскрольте до кінця сторінки).

Рейтинг Зеленського за останніх 9 місяців упав більше ніж удвічі – ще у вересні 2019 року за нього віддали б свої голоси 56,1% опитаних.

При цьому за п’ятого президента України Петра Порошенко зараз проголосували б 11,1% українців, тоді як у вересні минулого року його підтримували лише 6,1%.

Співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко зараз набрав би 14,6% голосів (7,2% – у вересні 2019-го), а лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 5,6% (4,3% – у вересні).

Не братимуть участь у виборах 11,4% опитаних, не визначились – 13,9%.

Якби вибори до Верховної Ради відбулися у неділю, то за провладну партію "Слуга народу" проголосували б 20,5% українців. У вересні 2019 року рівень підтримки партії сягав 51,3%.

ОПЗЖ зараз отримала б 14% (6,4% – у вересні), "Європейська солідарність" – 10% (5,9%), "Батьківщина" – 5,7% (4,6%).

Інші партії не подолали б 5%-го прохідного бар’єру.

Центр Разумкова

Центр Разумкова

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними Цетру Разумкова, майже 37% українців позитивно оцінили перший рік президентства Володимира Зеленського.