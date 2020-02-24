Рейтинг президент України Володимира Зеленського обвалився до 40%. Саме стільки українців готові віддати свої голоси, якби в країні проходили нові вибори держави.

Про це свідчать результати опитування, проведені соціологічною службою Центру Разумкова, передає "Інтерфакс-Україна".

Також 15% українців голосували б за лідера партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрія Бойка, 13,5% – за лідера партії "Європейська солідарність", п'ятого президента Петра Порошенка, 10% – за лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко.

Володимир Зеленський

Крім того, українці відповідали за кого б проголосували на можливих виборах до парламенту. Так, за президентську партію "Слуга народу" віддали б голоси 36%. 15% опитаних за ОПЗЖ, 13% – "Євросолідарність", 10% – "Батьківщину" ˗ 10%, 5% – партію "Сила і честь".

Відзначається, що рейтинг СН з 45% в січні 2019 року впав до 36% в лютому 2020 року.

Додамо, що рейтинг довіри президента Зеленського, який раніше провели соціологи, змінювався тричі за кілька діб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, кількість українців, які вважають, що справи в Україні розвиваються в неправильному напрямку за півроку зросла втричі – до 53% в порівнянні з 17%, які були в вересні 2019 року.

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