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14 жовтня • оновлено в 22:41
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Рейтинг Зеленського різко впав: з'явилися результати опитування

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Рейтинг президента України Володимира Зеленського різко впав всього за один місяць.

Згідно з даними опитування КМІС за жовтень, позитивно до діяльності глави держави відноситься 66% українців. При цьому у вересні у Зеленського було 73%.

Нейтральне ставлення до Зеленського висловили 23% респондентів, тоді як 9% українців негативно оцінили роботу президента.

Також звалився рейтинг прем'єрміністра Олексія Гончарука - з 17 до 10%, і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - з 33 до 27%.

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Що стосується п'ятого президента Петра Порошенка, то його діяльності позитивно оцінили лише 11% українців, а лідера "Голосу" Святослава Вакарчука підтримують 25% опитаних.

Рейтинг Зеленського різко впав: з'явилися результати опитування

опитування КМІС

При цьому в двох "великих" політиків рейтинг виріс - у лідера ОПЗЖ Юрія Бойка з 20 до 24%, і у лідера "Батьківщини" Юлія Тимошенко - до 23% з 19%.

Рейтинг Зеленського різко впав: з'явилися результати опитування

опитування КМІС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Kuksov Micha
Kuksov Micha
У Порошенко стабильно НЕГАТИВНЫЙ 65% ! Стабильность - признак мастерства!
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Х. Алексей
Х. Алексей
У Зеленского упал , вот так будет верно .... Хотя, стоял ли ,вот в чем вопрос?
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