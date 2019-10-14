Рейтинг Зеленського різко впав: з'явилися результати опитування

Рейтинг президента України Володимира Зеленського різко впав всього за один місяць.

Згідно з даними опитування КМІС за жовтень, позитивно до діяльності глави держави відноситься 66% українців. При цьому у вересні у Зеленського було 73%.

Нейтральне ставлення до Зеленського висловили 23% респондентів, тоді як 9% українців негативно оцінили роботу президента.

Також звалився рейтинг прем'єрміністра Олексія Гончарука - з 17 до 10%, і спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова - з 33 до 27%.

Що стосується п'ятого президента Петра Порошенка, то його діяльності позитивно оцінили лише 11% українців, а лідера "Голосу" Святослава Вакарчука підтримують 25% опитаних.

опитування КМІС

При цьому в двох "великих" політиків рейтинг виріс - у лідера ОПЗЖ Юрія Бойка з 20 до 24%, і у лідера "Батьківщини" Юлія Тимошенко - до 23% з 19%.

опитування КМІС

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Активісти влаштували мітинги на початку жовтня під Офісом президента і на Майдані в Києві проти підписання "формули Штайнмаєра". До столиці приєдналися і інші міста.

Президент України Володимир Зеленський незабаром після цього виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі і "формулу", заявивши, що ніякої "капітуляції не буде".

З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра" по Донбасу. Представник України в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження цього плану.

У мережі також було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.

Напередодні Зеленський пообіцяв не здавати інтереси держави в переговорах по Донбасу, заявивши, що буде "всіма справами боронити суверенітет і незалежність України".

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