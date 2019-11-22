''Українці розчаровані'': як скандали зруйнують рейтинги Зеленського і "Слуги народу"

"Рішалово" в стилі 90-х близького друга президента Юрія Корявченкова (Юзика), скандальна історія нардепа-педофіла Романа Іванісова — перші цвяхи в труну партії "Слуга народу". Соціологи вже попереджають, якщо тенденція не припиниться, то рейтинги партії Володимира Зеленського різко впадуть.

Як відреагує суспільство на скандали довкола команди Зе — розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

Окремі соціологи попереджають — якщо низка скандалів довкола "Слуги народу" не припиниться, то рейтинг партії президента почне падати;

Навіть називають конкретні цифри: мінус 5-10%;

Їх колеги ж упевнені, що українці поки не до кінця розуміють, хто і як винен у конфліктах. Минуло ще мало часу, тому ухвалити конкретне рішення ще не встигли;

За 3 місяці роботи монобільшість Зеленського потрапила в десяток секс-скандалів і підозр у корупційних схемах.

Що кажуть соціологи

Експерти в цілому розділилися на два табори. Одні кажуть, що багато українців ще не розібралися — хто і в чому винен серед "слуг народу". Другі ж навпаки прогнозують падіння рейтингу всієї команди президента. Так, керівник центру "Соціальний моніторинг" Дмитро Дмитрук вважає, скандальний листопад істотно підкосить довіру до партії влади.

"Ми плануємо провести дослідження до кінця цього року, протягом цього місяця, я б сказав. Мені здається, скандали сильно вплинуть на рейтинг. У партії "Слуга народу" зараз десь 44%, але я розраховую падіння на 10 пунктів. Опуститься до 30%. Стосовно президента, то падіння буде, але не таке велике, прогнозую до 60%. Тобто в середньому на 5-6 пунктів", — розповів OBOZREVATEL Дмитрук.

Керівник соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович допустив, що про скандали з членами партії "Слуга народу" можуть не знати багато виборців цієї політичної сили. "Кожна людина перебуває в своєму інформаційному полі, спілкується з друзями і знайомими, читає новини і так далі. Як правило, ті, хто цікавляться політикою,"живуть" у Facebook і на вулицю не виходять", – сказав він OBOZREVATEL.

Рейтинг "Слуги народу" падає

За його словами, "громадська думка інертна, зокрема і тому, що інформація повинна дійти до споживача. Те, що пишуть в інтернеті, знають далеко не всі українці, які в основному дивляться телебачення".

Відповідаючи на запитання, чи планує "Рейтинг" організувати спеціальне соціологічне дослідження про те, як скандали зі "слугами" вплинули на рейтинг цієї партії, Антипович сказав: "Це питання комунікаційне. Максимум, про що можна запитати — "чи чули ви про ці події?" А потім запитати: "Як ви до них ставитеся?" і так далі".

"Якщо рейтинги знижуються — ось вам і вплив. Але вони можуть знижуватися не від цих подій, а від інших. Так, можна копати. Нехай "Слуга народу" замовляє динаміку своїх рейтингів", — підсумував він.

Соціолог, директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна заявила, що останні скандали довкола членів партії "Слуга народу" не зроблять істотного впливу на рейтинг цієї політичної сили.

"Поки нам ніхто не замовляв таких досліджень, у нас в проектах такого немає. І я не думаю, що це така важлива тема. Хоча, таке питання можна було б додати", — помітила соціолог.

Разом із тим Бекешкіна поділилася власними думками про те, чи можуть скандали з членами "Слуги народу" істотно вплинути на рейтинг партії в цілому. "Це може вплинути на рейтинг у сукупності. Але взагалі кажучи, рейтинг "Слуги народу" не був рейтингом цієї політичної сили. Це був рейтинг Зеленського", — наголосила вона.

Опитавши всіх, соціолог може прийти до висновку, якщо скандальні тенденції в монобільшості не вдасться погасити, то партія продовжить падіння. Тому керівництву необхідно провести моральну люстрацію. Як мінімум подати у відставку. Якщо ж таких заходів не вдасться вжити, то Україну чекають дострокові парламентські вибори. А не за горами і президентські.

Які скандали руйнують рейтинг монобільшості

Три тижні листопада видалися одіозними для багатьох членів "Слуги народу". Якщо раніше більшість проблемних "слуг" попадалися на листуванні з Джокером або повіями, то цього разу все набагато серйозніше.

Першим "ударом у дзвін" стала публікація записів розмови найближчого друга президента, народного депутата Юрія Коряченкова з колегами "по цеху" нардепами Владленом Неклюдовим, Юрієм Кисілем, В'ячеславом Медяником, Оленою Кріворучкіною з керівником Дніпропетровської поліції Володимиром Огурченком і на той момент претендентом на посаду головного поліцейського Кривого Рогу – Сергієм Лукашовим.

Правоохоронців нардепи закликали не боятися і спілкуватися з усіх спірних питань із ними.

"Роби по моїй команді. Ми подивимося і підтримаємо", — заявив "Юзик". Його колеги додали, що боятися нема чого, оскільки "Кривий Ріг — місто президента", тому "все схвачено".

Поліцейський запитав, що робити якщо хтось влізе в роботу і скаже "закрити всю цю шваль". "У нас за спиною стоїть президент, не дай Бог хтось якісь пред'яви — руки по лікоть будуть відрубані, голова з плечей", – відповів хтось із "слуг".

Ще один жорсткий скандал всередині партії — справа нардепа-гвалтівника Романа Іванісова. Історія навколо Іванісова неймовірно жорстока, скандальна і заплутана. Деталі про неї можна прочитати тут.

Скандальний Роман Іванісов

Якщо коротко — нардеп приховував свою судимість за групою згвалтування. Виявилося, що в середині 90-х він із трьома друзями по черзі згвалтували дівчину, у якої маленька дитина. Користуючись заступництвом багатого батька, Іванісов відсидів всього лише півроку і був помилуваний особисто на той момент президентом Леонідом Кучмою.

Цю інформацію він приховував від українців, але коли вона спливла в мережі — почав її заперечувати. Публічно заперечувала її і фракція "Слуги народу" разом із її керівником Давидом Арахамією. Лише після активної позиції ЗМІ гвалтівника виключили з фракції, щоправда, мандат він досі не склав.

Також варто згадати менш злочинний, але тим не менш скандальний перфоманс Богдана Яременка. Нардеп прямо в залі парламенту замовляв повію, спілкувався з різними жінками. Коли ж журналісти показали його листування в робочий час, нардеп вийшов до трибуни парламенту і почав погрожувати ЗМІ кримінальною відповідальністю.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!