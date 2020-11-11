Рейтинг президента Зеленського впав, Порошенко виходить у другий тур – опитування КМІС

Якби вибори президента України відбувалися у жовтні, за президента Володимира Зеленського віддали голоси 33,3% тих, хто вже визначився із вибором.

Про це свідчать дані соцопитування, яке проводив Київський міжнародний інститут соціології (КМІС). У квітні за нього проголосували б 40,9% українців.

До другого туру президентських виборів, згідно з результатами опитування, проходить п’ятий президент України Петро Порошенко. Порівняно з квітнем, у жовтні його рейтинг серед виборців трохи підвищився – з 15,7% до 17,3%.

За Юлію Тимошенко у жовтні голоси віддали б 11,1% опитаних (у квітні – 8,7%);

Юрія Бойка – 10,5% (8,9%);

Ігоря Смешка – 9,2% (9,5%);

Віктора Медведчука – 6,4% (8,8%).

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко, згідно з даними опитування, не подолав умовний 5%-ий бар’єр.

Щодо виборів у Верховну Раду, якби вони відбулися у листопаді, голоси виборців розподілилися б так:

"Опозиційна платформа – За життя" – 22,1% (у квітні – 22,1%);

"Європейська солідарність" – 19,3% (13,5%);

"Слуга народу" – 18,7% (29,9%);

"Батьківщина" – 9,3% (11,6%);

"Сила і честь" – 6,6% (6,9%);

"Радикальна партія" – 5,4% (4,9%).

Партії "Голос", "Українська стратегія Гройсмана", "Свобода", "Партія Шарія", "За майбутнє", "Пропозиція" не подолали умовний 5%-ий бар’єр.

Опитування проводилося з 17 до 24 жовтня 2020 року методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів серед для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. У перебігу опитування проведено 1502 інтерв'ю. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,6% для показників близьких до 50%, 2,2% – для показників близьких до 25%, 1,7% – для показників близьких до 10%, 1.1% – для показників близьких до 5%.

5-8 листопада 2020 року з респондентами повторно зв’язувалися, щоб поставити запитання про голосування на виборах до Верховної Ради. Усього повторно взяли участь в опитуванні 1083 респондентів (статистична похибка з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту не перевищує 3%).

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що "Європейська Солідарність" з минулих парламентських виборів наростила свою електоральну підтримку у 2,5 раза, а Петро Порошенко міг би вийти до другого туру президентських виборів разом із Зеленським.