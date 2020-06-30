И сторонники, и противники действующего гаранта, равно как и предыдущего, имеют некоторые немногочисленные причины для обоснования своих симпатий и множество – для оправдания антипатий. Согласитесь, если бы соотношение таких оценочных детерминант было бы иное, мы бы с Вами жили в прогрессивном государстве, свободном от коррупции. А так, извините, нужно смотреть правде в глаза, невзирая на иррациональные привязанности…

Итак, последние опросы неизменно демонстрируют падение популярности президента. Политикум – это блюдо, которое приготовили мы с Вами, нам им угощаться и претерпевать сомнительные прелести его вкусовой палитры. Но если вкус противен, глупо гримасу отвращения мучительно растягивать в улыбку. Разумные общества оценивают свих лидеров по их делам, а не, например, манере поведения или тембру голоса, и стараются не искать поводов для необоснованных заискиваний перед "слугами народа".

Поделюсь своим взглядом на причины наметившегося политического пике главы государства.

Актер и власть: проблема соотношения или неординарность ситуации

Зеленский по призванию – актер. Мы все это хорошо знаем. В политике он оказался, в известной мере, случайно. И поэтому, по-прежнему, соразмерно артистическому дарованию, в большей степени "художественно" исполняет функции высшего должностного лица в стране, нежели их осознанно и результативно выполняет. И в этих условиях, как видится со стороны, творческие порывы порой преобладают над логикой и рациональностью. Он любит перевоплощаться, вживаться в образы и обстоятельства, много говорить, будоражить и даже где-то эпатировать публику.

Порой президенту, видимо, хочется особо расположить к себе общество, и он одаривает последнее сокровенными откровениями. И тогда на свет Божий появляются резонансные высказывания, растекающиеся по информационному пространству в качестве афоризмов, но не прибавляющих политического веса самому президенту и стабильности – всей стране.

Вероятно, президенту порой стоило бы о чем-то и умолчать, а иной раз – более строго придерживаться сценариев, предварительно подготавливаемых "творческим цехом авторов" известного юмористического телешоу.

Предвыборные обещания

С этой темой дела обстоят совсем уж постыдно. Все резонансные предвыборные и инаугурационные заявления о преодолении бедности, повышении социальных стандартов, искоренении коррупции, кумовства и влияния олигархата на власть, "легком" прекращении войны, "кадровой перезагрузке" и прогрессивном реформировании страны оказались гораздо менее ценными, чем воздух, использованный при их произнесении.

Кадры

В кадровой политике царит хаос. Несуразный депутатский корпус Зе-команды не перестаёт шокировать общество безнаказанным участием в коррупционных скандалах, неэтичным поведением, непомерным достатком, нелепыми высказываниями и непрофессионализмом. Очень выразительны также назначения друзей и знакомых президента и его приближенных на ответственные должности, независимо от их квалификации, знаний и объективного соответствия должностям.

Законность

С правопослушностью гаранта и членов его команды дело обстоит тоже туговато. Объективно, роспуск парламента в 2019 году был грандиозной аферой в коллективном исполнении адаптирующейся к ситуации административно-судебной верхушки страны, которая лишила Украину реального политического плюрализма и тех самых "сдержек и противовесов". Тотально игнорируются положения законов о люстрации и государственной службе, буквально ежедневно "новые лица" во власти открыто и безнаказанно пренебрегают правовыми нормами, демонстрируя населению пример вопиющей безответственности. Поэтому – какая уж там может быть дисциплина граждан при соблюдении карантинных самоограничений? Сейчас "правильность", к сожалению, не в тренде.

О качестве работы всей правоохранительной системы сложно рассуждать хладнокровно. К сожалению, правовым государством у нас даже и не пахнет. Дело Стерненко тому красноречивое свидетельство.

Команда

Команда идеологов и групп влияния вокруг президента хотя, в основном, и отличается компактностью давних дружественных связей основных фигурантов, не является монолитной. И депутатская фракция "Слуг народа", и ключевые фигуры в исполнительной ветви власти приблизительно в равных частях состоят из людей, преданных главе государства, Игорю Коломойскому и другим "придворным" олигархам. Каждая из этих групп имеет свои обособленные интересы, а властная вертикаль не выглядит сплоченной и порождает конфликты, сродни разногласиям Зеленского и некогда ближайшего его соратника - Богдана.

Кстати говоря, президент заявил, что власть "сильно меняла" Богдана и была, по сути, ему противопоказана. Но при этом ценители глубокой иронии были вознаграждены суждением Зеленского о том, что Богдана нужно было назначить на более подходящую ему должность Генерального прокурора. Но, позвольте, неужели у Генерального прокурора меньше власти, чем у руководителя вспомогательной структуры по сопровождению деятельности президента?

Коррупционные скандалы

Их - много. Но упомянем лишь самый громкий – казус с "хорошим, но болтливым парнем" Денисом Ермаком. Пожалуй, для характеристики общей безнадеги в системе государственного управления иных примеров и не нужно. Но самое прискорбное во всем этом – позиция Зеленского. Раньше он безапелляционно заявлял о поддельности знаменитых видеозаписей Гео Лероса. Теперь - опускает вопрос о достоверности видео, понимая, что если и продолжать настаивать на их фальшивости, то следы такой диверсии должны привести, как минимум, в Голливуд, например, - в съемочный павильон кинокомпании "Universal Pictures".

Поэтому Зеленский отчаянно оправдывает весь этот беспредел. Буквально требует от общественности беспрекословной веры ему – президенту на слово! Оказывается, во всем виноват предатель Лерос! А Денис Ермак – шустрый, искренний парень, готовый всегда помочь! Глупый просто, болтун!

Патриотизм и война за независимость

В этой сфере – всё по-прежнему неоднозначно. "Они" на нас напали и захватили наши земли, но при этом "они", как бы, и не очень виноваты. Бес попутал и не отпускает из своих каверзных лапищ. А договариваться с ними можно… но не получается пока.

При этом палитра телевизионных каналов страны почему-то переполнена вещателями с явно пророссийской идеологией, угловато маскируемой под соответствие национальным интересам Украины, не понимаемым "недалекими" патриотами. Последние же упорно преследуются правоохранителями. Парадокс!

COVID-19

К сожалению, уровень заболеваемости коронавирусом в стране растет. Карантин был веден своевременно, но ослаблен под натиском экономических проблем как раз на фазе роста эпидемии. Граждане массово уклоняются от профилактических самоограничений. Поэтому нас могут ожидать очень лихие времена. Полагаю, вновь ужесточить карантин в нашей стране с нигилистически настроенным населением и невысоким авторитетом власти вряд ли удастся. Что-то изменить может лишь наглядная иллюстрация ужаса пандемии сродни катастрофическому "итальянскому мору". Не дай Бог! Игривую несерьезность ситуации – прямо обратный эффект от задуманного - возымело легкомысленное откровение президента о былом желании заразится вирусом в некое назидание гражданам страны. Почему-то коварное проведение решило, вняв этому необдуманному порыву, переадресовать озвученный вызов судьбе и послать неприятное испытание милой супруге президента.

Борьба с коррупцией и кумовством

Не буду вновь повторять очевидное и ограничусь картинкой…

Экономика

С экономикой дела обстоят исключительно плохо. У правительства просто нет внятной программы действий. Основной расчет - лишь на кредиты МВФ и ужесточение фискальной политики. Несмотря на уверения годичной давности, Кабинет министров так и не возглавил экономист с мировым именем. Многие принимаемые меры выглядят системной несуразицей, почему-то приносящей выгоды конкретным олигархам, а не стране.

Может мои выводы и покажутся Вам не очень объективными. Спасибо, что у нас остается право на демократические разногласия. Но посмотрите трезво на свою повседневность и ответьте: заслуживают ли доверия наемные менеджеры, обеспечивающие такое качество жизни?