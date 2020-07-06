На Львівщині зріс рейтинг партії п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність", а рейтинг політсили "Голос", яка на позачергових виборах до парламенту у 2019 році була лідером у регіоні, навпаки знизився.

Про це свідчить свіже опитування Соціологічної групи Рейтинг. Так, якби вибори до Верховної Ради відбулися у червні 2020 року, у Львівській області майже третину голосів виборці віддали б "Європейській солідарності" – вона випереджає партію "Слуга народу" більш ніж на 12%.

За даними Рейтингу серед тих, хто визначився і піде на вибори, 29,2% – "Європейська солідарність" (вибори 2019 року – 19,9%); 17,1% – "Слуга народу" (22%); 9,2% – ВО "Батьківщина" (9,4%); 9,1% – "Голос" (23,1%); 7,2% – "Громадянська позиція" (2,7%); 6,0% – ВО "Свобода" (5,5%).

На виборах до Львівської облради також лідирує "Європейська солідарність", її готові підтримати 26,7% опитаних. "Слуга народу" має 13,1% підтримки, "Голос" – 9,2%, ВО "Батьківщина" – 8,9%, Об’єднання "Самопоміч" – 8,2%, ВО "Свобода" – 7,8%, "Громадянська позиція" – 7,6%. Не визначилися з вибором близько 17% респондентів.

Опитування було проведене 6-22 червня 2020 року серед 2000 мешканців Львівської області від 18 років і старше методом особистого інтерв’ю. Похибка складає не більше 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, електоральний показник Володимира Зеленського порівняно з груднем минулого року впав майже на 17% і складає 30,4% (у грудні 2019 р. складав 47,2%). Ключовий конкурент – п’ятий президент Петро Порошенко (11,2%) з грудня наростив свою підтримку з 9,2%.