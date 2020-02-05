Рейтинг партії Порошенка після виборів зріс у 1,5 рази – опитування

Рейтинг партії "Європейська солідарність", лідером якої є п'ятий президент України Петро Порошенко, після виборів до Верховної Ради збільшився у півтора рази.

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром Соціс із 20 по 27 січня 2020 року. Зокрема зараз рейтинг політсили складає 12%. Зазначимо, що на виборах до парламенту "Європейська солідарність" набрала 8,10%.

"Перше місце посідає партія влади "Слуга народу" – 47,9%, наступний результат в "Опозиційної платформи — За життя" – 14,4%. За "Європейську солідарність" проголосували б 12,0%. Далі йде партія "Батьківщина" – 8,0%", – зазначається у дослідженні.

Решта партій отримали б менше 5% підтримки.

Вибірка дослідження складає 2 000 респондентів в усіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Європейська солідарність Пресслужба ЄС

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

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