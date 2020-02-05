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7 лютого • оновлено в 09:16
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Рейтинг партії Порошенка після виборів зріс у 1,5 рази – опитування

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Рейтинг партії "Європейська солідарність", лідером якої є п'ятий президент України Петро Порошенко, після виборів до Верховної Ради збільшився у півтора рази.

Про це свідчать дані опитування, проведеного центром Соціс із 20 по 27 січня 2020 року. Зокрема зараз рейтинг політсили складає 12%. Зазначимо, що на виборах до парламенту "Європейська солідарність" набрала 8,10%.

"Перше місце посідає партія влади "Слуга народу" – 47,9%, наступний результат в "Опозиційної платформи — За життя" – 14,4%. За "Європейську солідарність" проголосували б 12,0%. Далі йде партія "Батьківщина" – 8,0%", – зазначається у дослідженні.

Рейтинг партії Порошенка після виборів зріс у 1,5 рази – опитування

Решта партій отримали б менше 5% підтримки.

Вибірка дослідження складає 2 000 респондентів в усіх областях України (без урахування населення АР Крим і окупованих територій Донецької та Луганської областей). Вибірка репрезентативна для населення України віком від 18 років за такими показниками як стать, вік, тип поселення та область проживання.

Європейська солідарність

Європейська солідарність

Пресслужба ЄС

Як писав OBOZREVATEL, партія "Європейська солідарність" найбільше серед інших політичних партій наростила свій рейтинг за листопад 2019 року. Політсила закріпилася на другому місці уподобань українців.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Петро Порошенко
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
На Украине кого не выбирай, всё равно получится Порошенко. Судьба такая, нерабская.
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3
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Dobrik Alex
Dobrik Alex
Кувалдин Иван, а ты с путинской рашкой не спутал случайно? По моему да
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Валерьевич Валерий
Валерьевич Валерий
Нужно было в заголовке напмсать: вырос за счет вакарчука))) но обосратель над своими рогулями не плачет.
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Чернышевап Алина
Чернышевап Алина
Настоящий президент!!!!!
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