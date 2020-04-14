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14 квітня • оновлено в 13:56
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Рейтинг "ЄС" суттєво виріс: партія Порошенка наздоганяє "слуг", які втрачають позиції

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Рейтинг партії "Слуга народу" у порівнянні з листопадом минулого року впав майжу вдвічі, у той час як рейтинг "Європейської солідарності" навпаки зріс.

Про це йдеться у дослідженні соціальної групи Рейтинг, проведеному 10-12 квітня. Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, то 38,1% українців, які мають намір голосувати і визначилися з вибором, підтримали б партію "Слуга народу", а 15,4% – "Європейську солідарність".

Усі інші партії не долають 5% бар'єр, як і парламентська партія "Голос". Вона має тільки 3% підтримки. Решта партій не набирають і трьох відсотків.

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Петро Порошенко і Володимир Зеленський

Відзначимо, згідно з дослідженням, проведеним групою "Рейтинг" у листопаді, партію "Слуга народу" готові були підтримати 45%, 9,6% – партію "Європейська солідарність", 8,5% – партію "Батьківщина", 4,4% – партію "Голос".

Аудиторія: населення України віком від 18 років і старше у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Метод опитування CATI (computer-assisted telephone interviews -Телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки телефонних номерів. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рейтинг партії "Слуга народу" в Києві в порівнянні з груднем минулого року впав практично на 10%, майже на стільки ж виріс рейтинг партії "Європейська солідарність".

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Автор
Гліб Іванов
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Иван из московского улуса
Иван из московского улуса
только ПОРОХ!
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Pollak John
Pollak John
Петя изо всех сил пытается поднять то , что намертво упало ))
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Pollak John
Pollak John
Петя пыжится изо всех сил поднять то , что намертво упало )
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Політика

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