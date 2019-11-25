Рейтинг довіри українців до Зеленського впав удвічі – опитування

Удвічі зросла кількість українців, які негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

При цьому позитивно до глави держави ставиться переважна більшість опитаних.

"Перші кроки діяльності президента та його команди 62% громадян України оцінюють позитивно (19% – повністю позитивно, 43% в основному позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що вдвічі більше, ніж у серпні", – йдеться у результатах дослідження .

Водночас більшість громадян невдоволені тим, як працює зараз Верховна Рада – 47% проти 34% тих, кого робота парламенту задовольняє (45.5%).

Також під час опитування українці назвали п'ять перших дій, які зобов'язаний здійснити Зеленський на посаді президента.

"Припинення вогню на Донбасі – 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 51%, зниження тарифів – 37%, покарання винних у корупції посадових осіб – 35%, зменшення впливу олігархів на політику – 28 %", – зазначено в інформації.

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українці почали розчаровуватися у новій владі і менше довіряти команді президента Володимира Зеленського, про що свідчать дані соціологічного опитування, проведеного на початку листопада Центром Разумкова.

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