Головна Новини
25 листопада • оновлено в 14:51
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Рейтинг довіри українців до Зеленського впав удвічі – опитування

6.5т
Читати матеріал російською

Удвічі зросла кількість українців, які негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології.

При цьому позитивно до глави держави ставиться переважна більшість опитаних.

Новини
Українці різко виступили проти відкриття ринку землі: результати опитування

"Перші кроки діяльності президента та його команди 62% громадян України оцінюють позитивно (19% – повністю позитивно, 43% в основному позитивно). Негативні оцінки дали 24%, що вдвічі більше, ніж у серпні", – йдеться у результатах дослідження .

Водночас більшість громадян невдоволені тим, як працює зараз Верховна Рада – 47% проти 34% тих, кого робота парламенту задовольняє (45.5%).

Також під час опитування українці назвали п'ять перших дій, які зобов'язаний здійснити Зеленський на посаді президента.

"Припинення вогню на Донбасі – 74%, зростання життєвих стандартів людей (зарплат, пенсій тощо) – 51%, зниження тарифів – 37%, покарання винних у корупції посадових осіб – 35%, зменшення впливу олігархів на політику – 28 %", – зазначено в інформації.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Як повідомляв OBOZREVATEL, Українці почали розчаровуватися у новій владі і менше довіряти команді президента Володимира Зеленського, про що свідчать дані соціологічного опитування, проведеного на початку листопада Центром Разумкова.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
опрос
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
50
Смішно
7
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
semenovich semen
semenovich semen
Путин, показал свое истинное отношение к Зеленскому, возвратив разграбленные украинские корабли. Зеленский, должен доказать ВСЕМ, что он «НЕ ЛОХ» и «НЕ КЛОУН», а президент Украины - достойный уважения. На встрече в нормандском формате Вова Зеленский обязан переиграть ботоксного Вову Путина и его рейтинг снова взлетит.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новини політики

Топпублікації

Топблоги