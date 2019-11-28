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29 листопада • оновлено в 11:37
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Рейтинг довіри до Зеленського знову обвалився: результати опитування

49.9т
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В Україні обвалився рейтинг довіри населення до президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, ще у вересні 2019 роки українці показували позитивне ставлення до глави держави – 72% опитаних, то в жовтні рейтинг склав уже 66%. У листопаді рівень довіри до Зеленського впав до 64%, а наприкінці місяця він становить всього 52%.

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Зазначається, що число негативно налаштованих громадян теж зросло з 7% до 19%.

Також на 10% з початку листопада зменшилася кількість тих, хто схвалює діяльність президента – з 64% до 54%. І на 13% побільшало тих, хто не схвалює – з 23% до 36%.

Опитування в Україні

Опитування в Україні

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, удвічі збільшилася кількість українців, які негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
опрос
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Коментарі
42
59
Смішно
188
Цікаво
42
Сумно
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Михайлович Андрей
Михайлович Андрей
Можно дать украинское гражданство Галустяну или Слепакову.. че они хуже зеленского? чем не президенты украины??? вот хоть убейте ничем не отличаются!! готов поспорить
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2
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Михайлович Андрей, Это было бы супер!Обожаю НАШУ РАШУ,ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА ЧИНГИСХАНА и тд
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1
0
Иванов Владимир
Иванов Владимир
украинская забава : "Опусти гетьмана"
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2
Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Вегера Вячеслав, А у Вегеры Вячеслава забава такая"Весь мир насилья мы разрушим,до основанья,а затем...."
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1
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Иванов Владимир, в отличие от русской - молись на царя, как на бога, хотя этот бог - Бледная Моль и носильщик чемоданов..
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0
1
Свавильный Николай
Свавильный Николай
Настоящий обвал начнется, когда они начнут дерибанить землю. Полученных от продажи земли денег не хватит, чтобы заткнуть рты учителям, врачам, военным, милиционерам и т.д., потому что это же не нефть, которую качают и качают, а это ОДНОРАЗОВАЯ продажа.
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3
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Коваленко Андрій
Коваленко Андрій
Вегера Вячеслав, Ну а тебя за пределами этой помойки кто то знает?
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1
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Коваленко Андрій, а тебя за пределами этой помойки кто-то знает???
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1

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