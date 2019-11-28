Рейтинг довіри до Зеленського знову обвалився: результати опитування

В Україні обвалився рейтинг довіри населення до президента Володимира Зеленського.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Так, ще у вересні 2019 роки українці показували позитивне ставлення до глави держави – 72% опитаних, то в жовтні рейтинг склав уже 66%. У листопаді рівень довіри до Зеленського впав до 64%, а наприкінці місяця він становить всього 52%.

Зазначається, що число негативно налаштованих громадян теж зросло з 7% до 19%.

Також на 10% з початку листопада зменшилася кількість тих, хто схвалює діяльність президента – з 64% до 54%. І на 13% побільшало тих, хто не схвалює – з 23% до 36%.

Опитування в Україні Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, удвічі збільшилася кількість українців, які негативно ставляться до президента України Володимира Зеленського.

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