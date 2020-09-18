Реінтеграція Донбасу займе щонайменше 25 років, – Резніков

Реінтеграція Донбасу після закінчення війни буде складною й триватиме щонайменше 25 років.

Про це в п'ятницю, 18 вересня, з трибуни Верхової Ради заявив віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, перший заступник голови делегації ТКГ Олексій Резніков.

За його словами, процес реінтеграції Донбасу займе "щонайменше одне покоління".

"Реінтеграція територій, які тимчасово окуповані, не відбудеться відразу після закінчення війни. Кінець війни та реінтеграція не збігатимуться в часі, тому що ми говоримо про безпечну реінтеграцію, таку, що не порве країну і не створить нові ризики. Безпечна реінтеграція триватиме щонайменше одне покоління", – сказав дипломат.

Зазначимо, що раніше Резніков заявив, що Україна не прописуватиме в Конституції особливий статус Донбасу, а Мінські угоди вимагають змін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник української делегації в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін заявив, що в закон про особливий статус Донбасу буде внесено "формулу Штайнмаєра".