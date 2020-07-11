Реінтеграція Донбасу займе 25 років, – Резніков

Безпечна реінтеграція окупованого Росією Донбасу займе мінімум 25 років.

Таку думку висловив в інтерв’ю "Главкому" віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Він наголосив, що саме безпечна реінтеграція – це його червона лінія.

"Навіть якщо ми завтра проведемо вибори на тих територіях, а це значить, що вони будуть вільними від окупаційних військ і там не буде незаконних збройних формувань, майорітимуть українські прапори, – ця територія ще довго буде залишатися територією війни. Як з точки зору замінування, так і в ментальності людей", – зазначив Резніков.

За його словами, на Донбасі є "цілком свідомі хлопці", які в 20 років ненавидять Україну, а хочуть жити в Радянському Союзі.

"Так ти ж там не жив і навіть не знаєш, що це таке! Тому безпечна реінтеграція займе мінімум років 25. Це одне покоління має змінитися, коли ми з вами зможемо сказати, що відновлений контроль на тих територіях з боку української влади призведе також до подолання руйнації того розбрату в головах, який там є. Бо там народилися діти, які не знають, що таке вільна Україна, і сьогодні вже в школу йдуть. Тому це надовго в будь-якому варіанті, і ми маємо до цього готуватися", – підкреслив віце-прем'єр.

Він розповів про приватну розмову з німцями, у яких вже десятки років пройшли після повалення Берлінської стіни: чи є досі відмінність між західними і східними німцями, які жили по різні її сторони?

"Так от – вони ментально різні до сих пір, а це вже два покоління. Скільки б не інвестувала західна частина в східну, будувала там заводи, "східняки" живуть з думкою, що їм ще винні. І це в цивілізованій Німеччині. Ми можемо уявити, що буде у нас з нашою пасіонарністю", – додав Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, телеведуча Яніна Соколова вважає, що допоки Донбас контролюється терористами Російської Федерації, будь-які формати спілкування з людьми, які живуть там під дулами автоматів, є неможливі.