Новий міністр і "пропаганда": Разумков по пунктах пояснив план реінтеграції Донбасу

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков виступив за створення в Кабінеті міністрів посади віцепрем'єр-міністра з питань окупованих територій.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", назвавши пропозицію "досить непоганою".

"Ми достатньо інтенсивно спілкуємося і проводимо зустрічі з різними дипломатичними установами, як всередині держави, так і зовні. Особливо важливою роль народних депутатів і Верховної Ради буде під час підготовки законів, які будуть пов’язані з деокупацією та реінтеграцією цих територій", – зазначив він.

"Під час заслуховування Програми дій Уряду у Верховній Раді, на мій погляд, були досить слушні пропозиції щодо створення позиції Віцепрем’єр-міністра з питань окупованих територій. Я думаю, що це було б непогано", – додав нардеп.

Він уточнив, що таку пропозицію озвучували деякі народні депутати, які раніше проживали на нині тимчасово окупованих територіях або входять до складу комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції Донбасу і Криму.

Політик пояснив, що на форумі в Маріуполі, який відбудеться в кінці жовтня поточного року, буде обговорюватися програма реінтеграції Донбасу. На його думку, першочерговою в цьому питанні є інформаційна політика.

"Повертати людей можна спочатку тільки ментально, а вже після цього – фізично", – наголосив Разумков.

Другим важливим аспектом реінтеграції він назвав економічне зростання України. Важлива також міжнародна складова й аспект із безпекою.

"Сильна армія – запорука безпеки і територіальної цілісності держави. Але ми розуміємо: дипломатичний напрямок – більш ефективний і допоможе швидше повернути тимчасово окуповані території", – підсумував глава парламенту.

Facebook Дмитра Разумкова

Як писав OBOZREVATEL, Дмитро Разумков вирішив покинути пост глави партії "Слуга народу". Відповідну заяву він зробив 1 жовтня, пояснивши, що очолювати одночасно і парламент, і партію "некоректно".

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