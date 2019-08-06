"Реготушки та хахоньки!" Коломойський розповів про відносини із Зеленським

Українських олігарх Ігор Коломойський зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським всього раз після його інавгурації.

Іноді вони спілкуються в соцмережах і обмінюються постами, розповів сам Коломойський в інтерв'ю для РБК.

"Листуємося по WhatsApp: реготушки та хахоньки, жартуємо. Він мені прислав посилання на свій пост в Facebook про генерала поліції... Зараз зідзвонюємося дуже рідко, тому що у нього купа справ, людина потрапила з корабля на бал. Раніше ми спілкувалися по телефону раз в два тижні, очно – раз в два місяці", – розповів він.

За словами Ігоря Коломойського, з майбутнім главою держави він познайомився в 2008 році через співвласника "Квартал 95" Тимура Міндіча. Тісне спілкування між чоловіками зав'язалося в 2011, після переходу студії Зеленського з телеканалу "Інтер" на "1+1".

Ігор Коломойський і Володимир Зеленський

Як писав OBOZREVATEL, шоумен і керуючий студією "Квартал 95" Євген Кошовий вважає, що президент України Володимир Зеленський впливає на олігарха Ігоря Коломойського. Про це він заявив в інтерв'ю, яке дав через кілька днів після інавгурації Зеленського.

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