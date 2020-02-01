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1 лютого • оновлено в 20:00
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Регіональний президент Jacobs і людина Ахметова: стало відомо, хто може очолити нові міністерства Гончарука

1.2т
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Президент Володимир Зеленський в рамках анонсованого переформатування уряду планує створити кілька нових міністерств. Йдеться про міністерства промисловості, інвестицій, сільського господарства і окупованих територій.

Як повідомляє Telegram-канал "Политика Страны", Мінпром може очолити один з лідерів Опозиційного блоку і ексдиректор Запоріжсталі – заводу Ріната Ахметова, Ростислав Шурма.

На міністерство інвестицій розглядається кандидатура регіонального президента Jacobs в країнах Східної Європи Тараса Лукачука. На виборах в Раду він офіційно фінансував партію "Голос".

Регіональний президент Jacobs і людина Ахметова: стало відомо, хто може очолити нові міністерства Гончарука

Главою міністерства по окупованих територіях може стати учасник від України у тристоронній переговорній групі по Донбасу в Мінську Олексій Резніков. За інформацією "Страны", його пов'язують з помічником президента Андрієм Єрмаком.

Крім того, очікується призначення віцепрем'єра з економіки, який повинен стати куратором прем'єр-міністра Олексія Гончарука. На цю посаду розглядаються Віктор Пинзеник й ексзаступник мера Києва Віталія Кличка Ігор Ніконов.

Також Зеленський планує замінити міністрів соцполітики та оборони. Очікується і відновлення міністерства сільського господарства.

Під загрозою відставки знаходиться і керівництво НБУ та Антимонопольного комітету.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський під час особистої зустрічі з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком зажадав "попрощатися" з міністрами, які не справляються зі своїми обов'язками.

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Володимир Зеленський Олексій Гончарук
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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