"Реформи в Україні під загрозою": західні ЗМІ оцінили відставку Гончарука і Рябошапки

Відставка Кабінету міністрів Олексія Гончарука та звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки ставить під загрозу майбутнє реформ в Україні.

Про це пише видання The Financial Times у своєму матеріалі, опублікованому 8 березня. Видання проаналізувало контекст і наслідки політичного потрясіння в Україні, текст наводить "Новое время".

FT називає відставку Кабміну Гончарука "зачисткою" і вказує на побоювання "інвесторів і політичних реформаторів", що президент Володимир Зеленський "відмовився від спроб перебудувати економіку і боротися з корупцією".

Коментуючи звільнення найбільш знакових фігур, газета описує ексміністерку фінансів Оксану Маркарову і генпрокурора Руслана Рябошапку як "реформаторів, що користуються повагою". Пішов і міністр економіки Тимофій Мілованов - "економіст, що здобув освіту в США, який був ініціатором і рушійною силою довгоочікуваної земельної реформи", нагадує автор публікації.

З посиланням на фінансистів та інвесторів FT критично коментує причини невдоволення Кабміном та Офісом генпрокурора, які озвучив Володимир Зеленський.

"Інвестори скептично ставилися, зокрема, до вигнання Рябошапки, роботу якого високо оцінили західні партнери Києва та активісти боротьби проти хабарництва - за його спробу позбутися корупції в Офісі генпрокурора. Досі українські олігархи часто зловживали судовою системою, щоб переслідувати особисті бізнес-інтереси і зводити рахунки", - нагадує видання.

24tv.ua

Газета цитує заяву інвестиційної компанії Dragon Capital, в якій зазначається, що до складу нового Кабміну не увійшли "ключові міністри попереднього уряду, орієнтовані на інтереси ринку", а новий прем'єр-міністр Денис Шмигаль ще не прояснив остаточно політику свого уряду. Все це "піднімає питання про продовження і якість реформ, незважаючи на обіцянку Зеленського не відступати" від них, йдеться в заяві Dragon Capital.

Крім того, FT наводить думку Тімоті Еша, аналітика компанії BlueBay Asset Management. За його словами, раніше здавалося, що Зеленський всерйоз має намір зайнятися відновленням верховенства права в Україні і "приборкати олігархів". Однак, констатує тепер Тімоті Еш, події минулого тижня і ймовірне формування нового Кабміну з урахуванням інтересів олігархів "викликають серйозну стурбованість в плані того, чи дійсно Зеленський взагалі має намір щось змінювати".

Газета нагадує про успіхи України в зміцненні фінансової стабільності за останні півроку: інвестори охоче вкладали кошти в українські боргові облігації, "переконані обіцянками Зеленського модернізувати країну, боротися з корупцією, і обнадієні кваліфікацією членів урядової команди (під керівництвом Гончарука)". А гривня в минулому році зміцнилася на 19% по відношенню до долара США.

Автор статті озвучує питання і щодо непростого для України періоду, коли Зеленський вирішив провести "перезавантаження" Кабміну. У світлі переговорів з МВФ і важливості нової кредитної програми для України FT називає "тим більше спантеличує" час, обраної для кадрових змін. "Я не розумію цілі зміни уряду в даний момент", - вторить цієї думки Олександр Данилюк, колишній міністр фінансів та секретар РНБО при Зеленський. У коментарі газеті Данилюк припустив, що Зеленський вирішив змінити команду Кабміну, щоб повернути назад різке падіння своєї популярності.

Говорячи про нового прем'єра Дениса Шмигаля, FT нагадує, що він керував однією з енергокомпаній, що належить "найбагатшому олігархові України Рінату Ахметову". Таким чином, констатує видання, це призначення породило припущення, що Зеленський "намагається дистанціюватися від конкурента Ахметова".

Денис Шмигаль

Тепер же, незважаючи на запевнення Шмигаля про готовність співпрацювати з МВФ, фінансове становище України під загрозою. "Я вважаю, що є серйозне нерозуміння ситуації з боку президентської команди, яка пропонує рішення, які лише погіршують ситуацію", - цитує Данилюка FT. На його думку, цілком очевидно, що з приходом нового уряду МВФ "візьме паузу" у відносинах.

Нагадаємо, що керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія визнав, що "останньою краплею для звільнення генпрокурора для президентської політсили, стало небажання підписувати "підозру Порошенку".

"Останньою краплею, напевно, стало непідписання [підозри] по пану Порошенку. Тому що все готово до підписання підозри, але ніхто цього нічого не робить", – сказав Арахамія.

В.о генпрокурора Віктор Чумак назвав ці підозра "висмоктаними із пальця".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада 4 березня відправила у відставку прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Монобільшість Верховної Ради обрала новим главою уряду чинного віце-прем'єр-міністра – міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля.

В Україні фінансові ринки на кадрові перестановки в уряді відреагували стриманим падінням. Після того, як Рада проголосувала за Шмигаля, курс гривні зміцнився на 17 копійок за ціною покупки.

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