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19 грудня • оновлено в 13:13
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Максим Степанов
Максим Степанов
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"Реформаторы" одесской ОГА объединили департамент здравоохранения с управлением спорта

1.2т
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"Реформаторы" одесской ОГА объединили департамент здравоохранения с управлением спорта.

В чем логика, друзья? В том, что люди, занимающиеся спортом, по статистике являются более здоровыми?

Если да, то с ужасом жду следующих ноу-хау. Ведь, следуя такой же логике, можно объединить, к примеру, департамент экологии и управление культуры. Первые будут следить за чистотой окружающей среды, вторые – за душевной. Бред, правда? Вот и я о том.

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Такая же жо*а была, когда я принял область. Было даже еще "гениальнее" — социалку тогда объединили со здравом. Завал был и там, и там. В двух, на минуточку, катастрофически важных сферах. Ну ок, разъединили, разгребли.

И вот опять...Это печально, поскольку мы говорим о двух кардинально разных структурных подразделениях; вместе с тем, с очень важными функциями. Жизненно важными и непересекающимися.

Ребята из ОГА, "спорт" – это не только зарядка. Это и олимпийское направление, и строительство спортплощадок и многое другое. Про здрав я вообще молчу. Тем более, в период реформы...

Попробуйте все-таки начать "оптимизацию" с чего-то разумного, а не с объединения необъединямого и отмены тендеров на строительство амбулаторий.

А если вы чего-то не знаете или не понимаете, мой номер телефона есть в приемной.

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Автор
Максим Степанов Максим Степанов
Місце
Україна Одеса
Джерело
Джерело: Facebook Максима Степанова
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Земцев Артур
Земцев Артур
Нормальная логика! "Если хочешь быть здоров-обойтись без докторов...",- те быстрее в могилу сведут...Вообще, их всех разогнать надо: никому не понятно,чем занимаются, как и за что отвечают! Сидят какие-то пенсы за столиками в десятикратных очках, и великие дела решают!
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