"Реформаторський таран": у "Слузі народу" повідомили, навіщо їм Саакашвілі

Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі отримав посаду глави Виконавчого комітету реформ в Україні для просування реформ в нашій країні.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів народний депутат, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Політик зазначив, що користь від Саакашвілі буде, тому що він "реформаторський таран". При цьому він заперечив, що створюється якийсь "тіньовий Кабінет міністрів".

Міхеїл Саакашвілі

"А чого тіньовий? Він – людина, яка тіньовою точно не буде. Дивіться, ми вже не перший раз стикаємося з тим, що медіа-то трактують наші ідеї по-своєму, а насправді ніякого таємної підстави немає. Просто є Міхеїл Саакашвілі, і він хоче допомагати, чому б йому не зайнятися реформами? " – пояснив Корнієнко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Міхеїла Саакашвілі керівником Виконавчого комітету реформ. Пізніше він оголосив конкурс на посади членів Національної ради реформ.

Як повідомляв OBOZREVATEL: