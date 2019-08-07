З'явиться "монстр": у Раді назвали загрозу реформи Кабміну від Зеленського

Значне скорочення числа міністрів у новому Кабміні України не повинно відбуватися за рахунок ліквідації нібито "зайвих" міністерств.

Про це в ефірі ObozTV розповів народний депутат України 8-го скликання Вадим Денисенко, коментуючи плани команди президента Володимира Зеленського зі скорочення уряду.

Денисенко нагадав, що в нинішньому уряді 19 членів Кабінету міністрів, тоді як секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк пропонує залишити 12-13 міністерств.

"На сьогодні у нас і є 12-13 міністерств, але є і 6 віцепрем'єрів. Це було роздуто, коли будувався вдруге коаліційний уряд. Данилюк правий, що не потрібна така кількість віцепрем'єрів. Коли він говорив про віцепрем'єрів без портфеля, мається на увазі віцепрем'єр із питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Ця людина не має в підпорядкуванні нічого, крім апарату з 6-10 осіб. З цієї точки зору, кількість віцепрем'єрів потрібно скоротити", – пояснив він.

Водночас нардеп вважає недоцільною пропозицію Данилюка об'єднати міністерства соціальної політики й охорони здоров'я. За його словами, існує загроза створити корумповане "міністерство-монстр", яке розпоряджатиметься величезними коштами держбюджету.

"У нашій корупційній системі я дуже боюся, що така модель може призвести до певних перегинів на місцях", – підкреслив політик.

Також Денисенко висловився проти об'єднання міністерств фінансів і економіки, оскільки "Мінекономіки має відповідати за стратегічну розробку економічного курсу країни".

"Я думаю, що Міністерство молоді треба ліквідувати як клас і передавати повноваження до Мінсоцполітики та інших міністерств. Міністерства культури і освіти повинні працювати окремо і в жодному разі не можуть бути об'єднані", – додав нардеп.

sud.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Офісі президента Володимира Зеленського підняли питання про скорочення кількості міністерств у майбутньому уряді й мають намір найближчим часом подати проект коаліційної угоди.

Раніше в партії "Слуга народу" виступили за скасування Міністерства інформаційної політики.

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