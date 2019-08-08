Кабмін по-новому: які міністерства ліквідують у Зеленського

У команді президента України Володимира Зеленського намітили значні перестановки в майбутньому уряді.

Планують об'єднати одразу декілька відомств і створити одне "гуманітарне".

У чому суть ідеї та чим загрожує українцям – розбирався OBOZREVATEL.

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У команді президента Зеленського і партії "Слуга народу" вже коментують майбутній склад Кабінету міністрів. Правда, які міністерські портфелі збережуть, поки сказати складно;

Ймовірно, об'єднають три відомства: Мінкультури, Мінмолоді та спорту, а також Мінінформаційної політики. На його базі можуть створити "інформаційне відомство";

Окремі члени команди Зеленського кажуть про скасування Міністерств: економічного розвитку і фінансів, соціальної політики і охорони здоров'я;

У президента впевнені, таким шляхом вони зможуть заощадити бюджетні гроші і зробити роботу Кабміну більш ефективною;

Окремі нардепи і чиновники вже розкритикували ідею. Вони не впевнені, що це заощадить гроші. Більш того, побоюються, що реформування відомств затягнеться на місяці.

Міністерств стане менше

Ідею скасувати окремі міністерства в Кабінеті міністрів у Володимира Зеленського висловили ще за кілька днів до парламентських виборів. Суть пропозиції полягала в тому, що в уряді забагато портфелів (міністерств зараз 20, плюс 5 віце-прем'єр-міністрів) і їх потрібно зменшити.

Так, за словами кандидата в народні депутати від "Слуги народу" Микити Потураєва, ліквідація торкнеться Міністерства інформаційної політики. Зараз його очолює Юрій Стець.

Також під "утиль" підуть Міністерства культури (Євген Нищук), молоді та спорту (Ігор Жданов). Про це сам Зеленський заявив за підсумками парламентських виборів 21 липня. "Я підтримую цю ідею, ідею об'єднання. Структура з'явиться найближчим часом, коли буде новий уряд. У нас є вже наші розробки і наше бачення цього питання", – підкреслив президент.

Кабінет Міністрів України

Потенційне об'єднання трьох відомств може створити аналог Міністерства інформації. У загальній чисельності, в трьох відомствах працюють до 470 осіб.

Також серед потенційних ідей – скасування Міністерства аграрної політики (.в.о. Ольга Трофімцева). Його можуть приєднати до Міністерства економічного розвитку і торгівлі у вигляді одного з департаментів.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Данилюк запропонував піти ще далі – об'єднати Міністерства фінансів та економічного розвитку, а також соціальної політики і охорони здоров'я.

Що від цього українцям?

Скасування міністерств подається відразу з декількох сторін. По-перше, з позиції зменшення витрат. Наприклад, на 2019 рік у державному бюджеті на культуру в Україні виділено 6,8 мільярда гривень, на інформаційну політику – півмільярда гривень, на молодь і спорт – 3,9 мільярда гривень.

По-друге, з точки зору можливої оптимізації роботи. Мовляв одне міністерство буде працювати якісніше і більш комплексно.

У той же час в.о. міністра аграрної політики Ольга Трофімцева ідею ліквідації її відомства розкритикувала. У своєму блозі вона підкреслила, що економічні показники аграрного сектора в Україні дають повне право галузі на свого представника в Кабміні.

"Питання доцільності існування в нашій країні галузевого міністерства обумовлюється логікою забезпечення економічного зростання (18% ВВП і 40% валютних надходжень формує сьогодні саме АПК) і світовим досвідом – цим шляхом йдуть досить ефективно майже всі країни – світові лідери на продовольчих ринках (від США, Бразилії, Австралії, Китаю, Канади, і в ЄС, де кожна країна – член має не тільки власне міністерство, а й загальноєвропейський директорат DG Agri)", – пояснила Трофімцева.

Уряд Володимира Гройсмана

За даними ж співрозмовника OBOZREVATEL в партії "Слуга народу", ідея зі скасуванням Міністерства аграрної політики у фракції поки не обговорювалася. Ймовірно, більш детальна концепція буде опрацьована ближче до голосування за склад Кабміну у вересні. Поки предметні розмови йдуть по відомствам культури, інформаційної політики та молоді. Їх укрупнення найімовірніше.

Однак щодо об'єднання 3-х міністерств в єдине "гуманітарне" відомство також є ряд питань. Наприклад, щодо зв'язки Мінмолоді та Мінінформаціонной політики.

"Якщо залишити тільки молодіжний департамент в рамках Гуманітарного міністерства, проблема відтоку молодих кадрів з України не тільки залишиться невирішеною, але і погіршиться, бо вимагає більш комплексного вирішення.

При цьому Мінмолоді потрібно для захисту прав та інтересів молодих людей перед навчальними закладами, роботодавцями та іншими інстанціями. Є ризики, що цими питаннями не буде кому займатися", – поділилася думкою з OBOZREVATEL представник громадської організації СД Платформа Лілія Луценко.

В цілому розкритикував ідею скорочення чисельності міністерств і нинішній віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань Павло Розенко. Він допустив, що така реорганізація можлива – але лише після скорочення державних функцій.

По-перше, підкреслив Розенко, скорочення міністерств не приведе до зменшення витрат.

"Процедура скорочення передбачає звільнення співробітників, отже – виплату додаткових компенсацій, бонусів тощо. Подальше працевлаштування цих людей, яке йде через центри зайнятості. Переоформлення юридичних адрес, банківських реквізитів, штампів, печаток...", – пояснив він.

Він запропонував говорити не про скорочення міністерств, а про скорочення функцій держави.

"Ось коли держава знімає з себе якусь функцію – тоді ця функція повинна вийти за межі повноважень якогось міністерства. Отже, певну структуру можна або ліквідувати, або якимось чином оптімізувати. Без скорочення і оптимізації державних функцій говорити про скорочення (міністерств. – Ред.) – чистий популізм", – попередив Розенко.

Дивіться відео на тему:

За його словами, якщо зараз оголосити про скорочення міністерств, то найближчі 3-4 місяці – до півроку, влада буде займатися виключно реорганізацією уряду "і нічим більше".

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