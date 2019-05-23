Референдуму не буде? Зеленський зробив нову заяву про переговори з Росією

Винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Російською Федерацією на референдум не має законодавчої ініціативи — це лише спосіб з'ясувати думку суспільства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами, яка відбулася в Адміністрації глави держави. Серед учасників зустрічі були волонтери, колишні військові, повідомляється на сайті президента.

"Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте? Це нормальна розмова з людьми", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський Сайт президента України

Президент наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.

Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом із суспільством.

Зі свого боку активісти запропонували, щоб зустрічі глави держави з представниками громадськості відбувалися на постійній основі.

Зустріч Зеленського з волонтерами і колишніми віськовими Сайт президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його адміністрації Андрій Богдан 21 травня.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.

Тим часом командирам ЗСУ вже доручили дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів з терористами "ДНР" і "ЛНР".

Журналіст Остап Дроздов закликав нового главу держави і його соратників самим нести відповідальність за ухвалені рішення і не перекладати відповідальність на виборців.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram