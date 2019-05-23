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Референдуму не буде? Зеленський зробив нову заяву про переговори з Росією

171.4тЧитати матеріал російською

Винесення питання про досягнення мирних домовленостей з Російською Федерацією на референдум не має законодавчої ініціативи — це лише спосіб з'ясувати думку суспільства.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з громадськими активістами, яка відбулася в Адміністрації глави держави. Серед учасників зустрічі були волонтери, колишні військові, повідомляється на сайті президента.

"Ми повинні чути кожну людину. Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте? Це нормальна розмова з людьми", — сказав Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Сайт президента України

Новини
"Це зрада!" Соколова жорстко пройшлася по ідеї референдуму про мир із Росією

Президент наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.

Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом із суспільством.

Зі свого боку активісти запропонували, щоб зустрічі глави держави з представниками громадськості відбувалися на постійній основі.

Зустріч Зеленського з волонтерами і колишніми віськовими

Зустріч Зеленського з волонтерами і колишніми віськовими

Сайт президента України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на Донбасі
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Куреза Александр
Куреза Александр
Да Уж! Дорого обойдется гражданам Украины "пртестное" голосование за бениниго клоуна в КАКОШНИКЕ...
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Голованов Сергей
Голованов Сергей
За чей счёт референдить будешь?!? За свой- пожалуйста, за народные- да пошло ты нах!!!!!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Если бы Янукович в ноябре 2013 вынес бы вопрос о Евроассоциации на референдум, то, может быть, не было бы и Майдана, и его последствий в виде гражданской войны. Если бы радикалы, захватившие власть в феврале 2014 года, вынесли бы на референдум вопросы государственного устройства, конституционных прав и направления внешней политики, то тоже, почти наверняка, можно было бы избежать гражданской войны.
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