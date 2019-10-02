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2 жовтня • оновлено в 17:57
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Референдум за "формулу Штайнмаєра"? Журналістка озвучила ймовірний сценарій

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Під час розробки нового закону за умовами "формули Штайнмаєра" в Україні можуть провести референдум.

Таке припущення висловила українська журналістка і блогерка Лариса Волошина в ефірі ObozTV. "Цілком можливо, що буде проведено якийсь референдум. Ми бачимо зміну складу ЦВК (18 вересня Рада достроково розпустила Центральну виборчу комісію. – Ред.), що перебуває в рамках цього плану", – заявила вона.

На думку Волошиної, проводити подібний референдум у сучасних умовах може бути "дуже небезпечно".

"Українське суспільство заражене російською, проросійською, олігархічною пропагандою. Подивіться на дані соцопитувань – з одного боку, українці кажуть, що готові до компромісів. А коли соціологи починають уточнювати – виявляється, що насправді вони не готові до цих компромісів. Навіть до тих, які зараз прописані у Мінських угодах", – пояснила журналістка.

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Вона зізналася, що негативно поставилася до узгодження "формули Штайнмаєра" у Мінську.

"На мій погляд, ситуація вкрай небезпечна. Те, що вчора було погоджено у Мінську – т.зв. "формула Штайнмаєра" – це крок до одностороннього виконання Мінських угод", – вважає Волошина.

За її словами, початковий план ексміністра закордонних справ ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра складався з трьох сторінок тексту, який розпочинався з питань безпеки.

"Росія видерла з цього тексту один абзац, який стосується виключно виборів, – нагадала блогер. – І Україна погодилася на своєрідний розподіл безпекових і політичних питань".

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Волошина звернула увагу на ще один важливий нюанс – на брифінгу президент України Володимир Зеленський заявив, що вибори в ОРДЛО відбудуться лише за умови виведення всіх військ з окупованих територій.

"Зеленський наголосив – "всі війська". Тобто йдеться і про українські. Це велика небезпека", – попередила вона.

Чи допоможе "формула Штайнмаєра" повернути Україні Донбас?

Чи допоможе "формула Штайнмаєра" повернути Україні Донбас?

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особи
Лариса Волошина Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра переговори щодо Донбасу референдум
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Какой, в зад..цу референдум? Давай Майдан !!!
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Н Олег
Н Олег
референдум -- это ОЧЕНЬ ЗДОРОВО -- уверен --- 88% проголосуют за "формулу Штайнмаера" .... и б@ндерам останется только выть в принадлежащих (в огромном большинстве) их хозяевам сми и кусать друг другу (потому что собственный не укусишь) локти ...
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филипп филипыч
филипп филипыч
почему все не согласные с формулой не согласны в киеве. предлагаю протестовать в окопах. там логичнее будет.
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