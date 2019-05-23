Референдум про війну з Росією: Кравчук розніс план Зеленського

Перший президент України (1991-1994 рр.) Леонід Кравчук сумнівається в технічній можливості проведення референдуму щодо питання угод із Росією.

В інтерв'ю журналістам 23 травня він припустив, що ця ідея не належить чинному главі держави, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, як провести цей референдум. Яке питання винести на референдум? Хто може сформулювати? Ось як автор формулювання референдуму, який проводився в 1991-му році — там було написано: чи підтримуєте Ви незалежність України? А тут що написати: чи підтримуєте Ви відносини з Росією? Чи підтримуєте Ви врахування інтересів Росії в інтересах України? Тобто, мені здається, навіть технічно це неможливо", — сказав він.

Кравчук закликає ставитися до цієї ідеї, як до особистої думки глави адміністрації президента України Андрія Богдана. "Вважаю, що це пропонував не Зеленський — це запропонував новий глава адміністрації. Тому потрібно ставитися, як до його думки", — підкреслив перший президент.

Леонід Кравчук

Він також висловив думку, що першим кроком у вирішенні конфлікту на Донбасі має бути звільнення всіх полонених. "Другим — діалог, третім — припинення вогню, четвертим — врегулювання ситуації на Донбасі, а потім і в Криму", — додав Кравчук.

Водночас перший президент України зазначив, що за кожним кроком є різні сили.

"Є різні сили: Україна, Росія, Європа, США, і я не знаю, куди віднести бойовиків. Ігнорувати їх взагалі неможливо. Потрібно їх якось враховувати, тому що вони завжди чинитимуть опір. Так, є чотири точно і п'ятий — бойовики — суб'єкти цього питання", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський має намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією. Про це заявив глава його адміністрації Андрій Богдан 21 травня.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович зазначив, що такий намір Зеленського загрожує зникненням держави.

Водночас командирам ЗСУ вже доручили дізнатися у військовослужбовців на Донбасі про їхнє ставлення до можливих переговорів із терористами "ДНР" і "ЛНР".

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