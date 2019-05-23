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/Політика

Референдум про війну з Росією: Кравчук розніс план Зеленського

23тЧитати матеріал російською

Перший президент України (1991-1994 рр.) Леонід Кравчук сумнівається в технічній можливості проведення референдуму щодо питання угод із Росією.

В інтерв'ю журналістам 23 травня він припустив, що ця ідея не належить чинному главі держави, передає "Інтерфакс-Україна".

"Я не знаю, як провести цей референдум. Яке питання винести на референдум? Хто може сформулювати? Ось як автор формулювання референдуму, який проводився в 1991-му році — там було написано: чи підтримуєте Ви незалежність України? А тут що написати: чи підтримуєте Ви відносини з Росією? Чи підтримуєте Ви врахування інтересів Росії в інтересах України? Тобто, мені здається, навіть технічно це неможливо", — сказав він.

Кравчук закликає ставитися до цієї ідеї, як до особистої думки глави адміністрації президента України Андрія Богдана. "Вважаю, що це пропонував не Зеленський — це запропонував новий глава адміністрації. Тому потрібно ставитися, як до його думки", — підкреслив перший президент.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

Він також висловив думку, що першим кроком у вирішенні конфлікту на Донбасі має бути звільнення всіх полонених. "Другим — діалог, третім — припинення вогню, четвертим — врегулювання ситуації на Донбасі, а потім і в Криму", — додав Кравчук.

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Водночас перший президент України зазначив, що за кожним кроком є різні сили.

"Є різні сили: Україна, Росія, Європа, США, і я не знаю, куди віднести бойовиків. Ігнорувати їх взагалі неможливо. Потрібно їх якось враховувати, тому що вони завжди чинитимуть опір. Так, є чотири точно і п'ятий — бойовики — суб'єкти цього питання", — сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Леонід КравчукВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
А хитра лисичка кравчук адвокатом у ЗЕлі працює!!! =)) Аж поЗЕленів ввесь стараться!!! =))
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Мир Миру
Мир Миру
Думки Кравчука і Порошенка зрозумілі. І Почесного патріарха Філарета. А як вважають Кучма і Ющенко?
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не страна...а зоопарк
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Макарский Александр, когда сосешь,не отвлекайся,пидор!Иначе,и в дыню можешь получить!))
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Макарский Александр
Макарский Александр
Борисс Робот, мой панский толчек и не отвлекайся
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