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Референдум про мир із Росією: названі два ризики, що загрожують руйнуванням Україні

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Проведення в Україні референдуму щодо формату переговорів із Росією створить небезпечні ризики руйнування цілісності країни.

Про це у інтерв'ю "Апострофу" розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець.

"Перекладання відповідальності на суспільство часом створює два ризики. Перший — це домінування некомпетентності, бо так сказала більшість, а другий — розмивання відповідальності, яка безпосередньо лежить на конкретних посадових особах. Якщо порушена територіальна цілісність держави, то саме президент і силові структури повинні забезпечити інтереси країни", — пояснив експерт.

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Згурець вважає, що питання із референдумом якраз виходить до тієї зони, де "починає розмиватися відповідальність і виникає ризик домінування некомпетентності".

"Це вкладається у схему спілкування із суспільством через кнопку. Але раніше кнопка була у телевізорі, а зараз ми вважаємо, що такий механізм можна перенести і на вирішення глобальних проблем. Якщо люди тиснуть на "подобається", то це означає, що ми робимо правильно, проте це не завжди так. Є речі, які під гаслом "подобається" можуть призвести до руйнування базових системних речей", — підсумував він.

Референдум

Референдум

Народна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що Володимир Зеленський намір винести на всеукраїнський референдум питання про формат переговорів із Росією.

Також представник глави держави у Верховній Раді Руслан Стефанчук повідомив, що команда Зеленського вже розробила законопроект про референдум, на який винесуть питання про формат переговорів із Росією.

Журналіст Павло Казарін зазначив, що ідея референдуму, озвучена командою президента Зеленського, небезпечна для України, оскільки передбачає абсолютно діаметральні трактування та інтерпретації важливих питань.

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Теми
Війна на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особи
Володимир ЗеленськийСергій Згурець
Місце
Україна
Тег
референдум
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Надежда Вера
Надежда Вера
Кто-нибудь поставит на место этих стефанчуков? Откуда их ноги растут? Используют все методы, чтобы уничтожить Украину. Наши суды не помогут, физически уничтожить порядочные люди не могут, могут только россияне, регионалы, с которыми стефанчуки в "любовных" отношениях. Остается какой-то международный суд.
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леня зе
леня зе
скажите гогда страна была целостной.а еще больше стараетесь ее развести в разные стороны .майдан с делал свое дело -отсек 7млн голосов.теперь трудно с рагульем .мову свою телячу пытаются всей стране навязать.томос обосрался.
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Питон Каа
Питон Каа
Денег на референдум не жаль? Формат переговоров с Россией надо обсуждать только с Россией. А то выберете формат, а Россия скажет - нет. Что тогда?
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